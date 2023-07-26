Microsoft Store использует искусственный интеллект, чтобы показывать пользователям «лучшие» приложения.





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Microsoft сделала несколько объявлений, связанных с искусственным интеллектом (ИИ) в своих продуктах и услугах, во время ежегодной конференции разработчиков Build в мае. Они включали интеграцию Bing в ChatGPT OpenAI, Windows Copilot и многое другое. Среди этих объявлений технический гигант также объявил о специальном центре искусственного интеллекта в магазине Microsoft Store, который теперь доступен большему количеству пользователей. Ранее эта функция была доступна только инсайдерам Dev Channel в США, а теперь Microsoft выпускает сводки отзывов, созданные с помощью ИИ, для приложений Microsoft Store для пользователей Windows. Ведущий архитектор Microsoft Store Руди Хейн поделился твитом, чтобы объявить, что эта функция теперь доступна в предварительной версии для всех пользователей в США.

Эта функция предназначена для расширения возможностей поиска и просмотра для пользователей Windows. Перед загрузкой нового приложения из Microsoft Store пользователи, как правило, посещают раздел обзора. Этот раздел помогает проверить производительность приложения и его взаимодействие с другими пользователями.

Однако просмотр всех отзывов пользователей может быть утомительной работой. Именно здесь появляется функция, облегчающая процесс. Функция сводок обзоров, созданных искусственным интеллектом в Microsoft Store, предотвратит ненужную прокрутку всех отзывов пользователями. Это также поможет пользователям сразу получить всю необходимую им информацию о приложении.

Функция просмотра приложений на основе искусственного интеллекта поможет пользователям Windows принимать обоснованные решения перед загрузкой и установкой приложений на свои ПК. Ожидается, что эта функция также повысит производительность за счет экономии времени, которое потребовалось бы пользователям для просмотра всех отзывов. Слухи также предполагают, что обзоры, созданные ИИ, могут быть предвзятыми. Точность функций в отношении обзоров станет известна, когда она станет доступной для большего количества пользователей.