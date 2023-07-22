Наконец то ChatGPT появится и на Android.

Поддерживаемый Microsoft стартап искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI запустил ChatGPT в 2022 году. В мае компания под руководством Сэма Альтмана запустила свое первое в истории мобильное приложение для пользователей iPhone и iPad. Во время запуска приложения для iPhone компания пообещала, что запустит приложение ChatGPT для пользователей Android. Теперь компания анонсировала свое приложение для Android.

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OpenAI объявила, что приложение ChatGPT для телефонов и планшетов Android будет запущено со следующей недели. Ожидается, что, как и его аналог для iOS, это приложение будет бесплатным для пользователей Android. OpenAI также добавила список в Play Store с кнопкой «Зарегистрироваться». С помощью этой опции пользователи могут предварительно заказать приложение. Эти пользователи смогут установить приложение, как только оно станет доступным. С

Мобильные приложения для чат-ботов ChatGPT, конкурирующий с Google Bard, в настоящее время не имеет специального мобильного приложения. Однако пользователи могут получить доступ к веб-интерфейсу платформы. Между тем, приложение Microsoft Bing доступно в приложениях для Android и iOS с февраля. Это приложение также поставляется с чат-ботом, который использует модель Prometheus компании и GPT-4 OpenAI.

Ходят слухи, что Apple также разрабатывает собственного генеративного чат-бота с искусственным интеллектом. Сообщается, что модель получила название AppleGPT.

Отчеты также показали падение веб-трафика и установок приложений в июне. Сообщается, что в последние несколько дней некоторые пользователи также жаловались на то, что GPT-4 становится «медленнее и тупее». Согласно отчету Business Insider, Open AI также попросила пользователей присылать оценки. Эти отзывы помогут компании продолжать совершенствовать свои модели. OpenAI также заявил, что продолжает обновлять API.