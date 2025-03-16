Согласно новой утечке, флагманский смартфон Xiaomi следующего поколения, Xiaomi 16, будет крупнее своих предшественников. Сообщается, что телефон откажется от 6,36-дюймового дисплея, используемого в Xiaomi 13, Xiaomi 14 и Xiaomi 15, в пользу дисплея большего размера.

До анонса Xiaomi 16-й серии остается более полугода, но разработка новых смартфонов уже активно ведется. Ранние отчеты раскрыли некоторые детали о Xiaomi 16 и 16 Pro, а последние утечки указывают на то, что стандартная модель Xiaomi 16 будет крупнее своих предшественников.

Согласно источнику Smart Pikachu, в этом году Xiaomi планирует увеличить габариты Xiaomi 16. Начиная с Xiaomi 12, выпущенной в 2021 году, компания перешла на более компактные размеры, предложив флагман с 6,28-дюймовым экраном. Последующие модели — Xiaomi 13, 14 и 15 — получили немного большие 6,36-дюймовые дисплеи, но Xiaomi 16, судя по всему, станет следующим шагом в увеличении размера экрана.

Эта новость не стала неожиданностью, так как уже давно ходят слухи о том, что Xiaomi планирует увеличить размеры своих устройств в этом году. Например, ожидается, что Redmi Turbo 4 Pro и Redmi K80 Ultra откажутся от 6,67-дюймовых экранов в пользу новых 6,83-дюймовых панелей. Xiaomi 16, похоже, последует этой тенденции.

Точные размеры Xiaomi 16 пока неизвестны, но слухи указывают на 6,5-дюймовый экран. Предполагается, что это изменение позволит создать более тонкий и легкий смартфон, а Xiaomi использует увеличенную площадь для размещения компонентов с "горизонтальным расширением". Кроме того, ожидается, что Xiaomi 16 откажется от традиционного объектива с 3-кратным зумом, который использовался в предыдущих моделях, и заменит его ультратонким перископным объективом.