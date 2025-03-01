Опубликованные в сети рендеры Motorola Edge 60 Fusion демонстрируют переработанный дизайн камеры, в которой, как представляется, больше камер, чем в предыдущем поколении. К сожалению, в данном случае внешний вид может быть обманчивым, в буквальном смысле этого слова.

Motorola Edge 50 Fusion стала одной из самых успешных моделей компании в прошлом году, и теперь благодаря утечке информации мы можем взглянуть на ее преемника — Motorola Edge 60 Fusion. Судя по опубликованным изображениям, в дизайне нового устройства произошли заметные изменения, которые даже могут ввести пользователей в заблуждение.



Согласно официальным рендерам, которые опубликовал Эван Бласс на платформе X, Motorola Edge 60 Fusion сохранит изогнутый экран и заднюю панель, как у предыдущей модели. Устройство также получит центральное отверстие для фронтальной камеры, микрофон и логотип Dolby Atmos в верхней части. Однако главные изменения коснулись задней панели.



В отличие от Motorola Edge 50 Fusion, который оснащен компактным прямоугольным блоком камер с двумя модулями и светодиодной вспышкой в форме таблетки, Edge 60 Fusion получил значительно увеличенный скругленный блок камер. На первый взгляд может показаться, что устройство теперь оснащено тремя камерами, но на самом деле их по-прежнему две. Вспышка теперь встроена в корпус, напоминающий сенсор, а дополнительный элемент в нижнем левом углу добавлен для симметрии.



Основная камера, как и у предшественника, оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony Lytia, но пока неизвестно, были ли внесены другие изменения в камеру. Второй модуль, вероятно, будет сверхширокоугольным, с поддержкой автофокуса и макросъемки, как и в Edge 50 Fusion.



Полные технические характеристики Motorola Edge 60 Fusion пока остаются загадкой. Однако, основываясь на особенностях предыдущей модели, можно ожидать, что новинка получит OLED-дисплей с высокой частотой обновления, защиту от пыли и воды по стандарту IP68, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев под экраном и поддержку быстрой проводной зарядки.



Известно, что Motorola Edge 60 Fusion будет выпущен как минимум в трех цветовых вариантах с разной отделкой. Модели Rose Blush и Michigan Blue (неофициальные названия) получат покрытие из веганской кожи, а версия Peacock Blue будет иметь текстуру, напоминающую ткань. На задней панели всех трех вариантов красуется узнаваемый логотип Motorola в виде крыла летучей мыши.