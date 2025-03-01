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mrTabann
Индия ведет переговоры о приобретении 10 самолетов Airbus C-295 в рамках обновления военной техники
"Военно-воздушные силы Индии испытывают значительную потребность в транспортных возможностях; им требуется большое количество самолетов" Airbus отмечает, что ВВС Индии вскоре станут крупнейшим оператором C-295, при этом все компоненты самолета производятся на территории страны.

Индия рассматривает возможность увеличения заказа на военно-транспортные самолеты Airbus C-295, сообщили Рейтер три источника, знакомые с ситуацией. Страна планирует приобрести на 10 самолетов больше, чем изначально предполагалось, в рамках усилий по модернизации своего устаревшего авиапарка за счет локального производства.

Переговоры стали важным шагом в укреплении партнерства между Airbus и индийским конгломератом Tata Group. В прошлом году компании совместно запустили сборочную линию C-295 в западном штате Гуджарат.

В 2021 году Индия подписала контракт на поставку 56 самолетов C-295 для своих Военно-воздушных сил на сумму 2,52 миллиарда долларов. В прошлом году правительство также дало предварительное согласие на закупку еще 15 самолетов для ВМС и береговой охраны. Теперь обсуждается возможность добавления до 10 единиц к заказу на 2024 год, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными из-за конфиденциальности переговоров.

"Военно-воздушные силы Индии испытывают значительную потребность в транспортных возможностях; им требуется большое количество самолетов", — отметил Лаксман Бехера, эксперт в области обороны из Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели.

Представители Airbus и Tata Advanced Systems, курирующей проект, отказались от комментариев. Министерство обороны Индии также не ответило на запрос Reuters.

С учетом стоимости сделки 2021 года, расширенный заказ на 25 самолетов C-295 может оцениваться в 1,1 миллиарда долларов.

Индия, являющаяся крупнейшим в мире импортером вооружений, активно стремится увеличить внутреннее производство и снизить зависимость от импорта. Это особенно важно на фоне растущей военной мощи соседнего Китая.

C-295 — многоцелевой транспортный самолет, способный перевозить до 70 военнослужащих или 8 тонн груза. Он также может выполнять задачи воздушного наблюдения, разведки и оповещения.

Один из источников сообщил, что расширенный заказ предназначен для ВВС, а также добавил, что правительство Индии, вероятно, разместит дополнительные заказы на C-295. Другой источник, близкий к Министерству обороны, отметил, что Нью-Дели рассматривает возможность закупки еще 75 самолетов сверх 56, заказанных в 2021 году.

Из первоначального заказа 16 самолетов будут поставлены с завода Airbus в Испании, а остальные 40 планируется собрать на совместном предприятии Airbus-Tata в Индии к 2031 году.

Новые самолеты могут быть полностью произведены на сборочной линии в Гуджарате. Однако, если правительство захочет ускорить поставки, часть заказа, возможно, будет выполнена в Испании, добавил первый источник.

C-295 призван заменить устаревший парк индийских самолетов Avro HS-748, которые были введены в эксплуатацию в 1961 году и долгое время составляли основу транспортного флота ВВС.

Ранее в этом году главнокомандующий ВВС Индии раскритиковал медленные темпы поставок истребителей государственным производителем Hindustan Aeronautics. Он подчеркнул необходимость ускорения производства и призвал привлечь частные компании к производству военных самолетов для усиления конкуренции.

#индия #ввс индии #c-295
Источник: news.yahoo.com
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