Австралийский регулятор онлайн-безопасности оштрафовал Telegram на 1 млн австралийских долларов за задержку с ответами на вопросы о мерах по борьбе с распространением информации о жестоком обращении с детьми и экстремистских материалах.

СИДНЕЙ (Рейтер) - Австралийский регулятор онлайн-безопасности в оштрафовал платформу обмена сообщениями Telegram на сумму около 1 миллиона австралийских долларов (640 000 долларов США) за задержку с ответами на вопросы о мерах, принятых приложением для предотвращения распространения информации о жестоком обращении с детьми и экстремистских материалах насильственного характера.

Комиссия по электронной безопасности в марте 2024 года запросила ответы у социальных сетей YouTube, X и Facebook на Telegram и Reddit и обвинила их в том, что они не сделали достаточно для того, чтобы помешать экстремистам использовать функции прямой трансляции, алгоритмы и рекомендательные системы для вербовки пользователей.

Telegram и Reddit спросили о мерах, которые они предпринимают для борьбы с материалами о насилии над детьми в своих сервисах.

Они должны были ответить к маю, но Telegram представил свой ответ в октябре.