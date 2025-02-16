Компания также внедряет функции умных часов для обеспечения безопасности детей в телефонах на базе Android.

В этом году Google начнет тестировать функцию, которая использует машинное обучение, чтобы отсеять детей, пытающихся получить доступ к контенту для взрослых на YouTube. “Модель оценки возраста на основе машинного обучения” попытается определить, не исполнилось ли пользователю 18 лет и применит соответствующие настройки возрастного фильтра к его аккаунту. Это заявление было сделано на фоне шквала заявлений Google о безопасности детей, поскольку Сенат США рассматривает законопроект, который запретит подросткам пользоваться социальными сетями.

Генеральный директор YouTube Нил Мохан впервые упомянул функцию возрастного ограничения ML во вторник в своем письме о “ставках” платформы на предстоящий год. “В 2025 году мы будем использовать машинное обучение, чтобы помочь нам оценить возраст пользователя, проводя различие между молодыми зрителями и взрослыми, чтобы обеспечить наилучший опыт и защиту, наиболее соответствующие возрасту”, — написал он.

Представитель YouTube пояснил, что модель будет делать свои прогнозы, используя такие данные, как типы информации, которую ищут пользователи, категории видео, которые они смотрят, и возраст их аккаунтов. Например, если кто-то часто ищет информацию об ипотечном кредитовании или налогах, это, вероятно, указывает на то, что ему больше 18 лет. То же самое касается аккаунта, которому больше 20 лет.

Если модель ML предсказывает, что кто-то является несовершеннолетним, YouTube применит свои стандартные меры защиты, чтобы обеспечить более соответствующий возрасту просмотр. Конечно, платформа блокирует откровенные (и другие возрастные ограничения) видеоролики от пользователей младше 18 лет. Ограничения Google для несовершеннолетних также включают в себя фильтр безопасного поиска, который (как следует из его названия) блокирует откровенный контент в результатах поиска.

YouTube сообщил, что начнет тестировать инструмент фильтрации к концу этого года. Платформа планирует внедрить его во всем мире в 2026 году. Хотя генеральный директор YouTube впервые анонсировал эту функцию, Google будет тестировать ее и в других областях. Однако мы пока не знаем, где еще появится новая функция ML. Google не одинок в тестировании такой функции.



Google не одинок в тестировании такой функции модерации. В прошлом году Meta заявила, что будет использовать инструмент “классификатор взрослых” для идентификации несовершеннолетних пользователей Instagram, выдающих себя за взрослых.

В среду Google также сообщила, что функция School Time, которая ранее была доступна только в виде приложения для умных часов в моделях Fitbit Ace LTE и Galaxy Watch for Kids, будет доступна на телефонах и планшетах Android. Приложение School Time, являющееся частью программы родительского контроля Google Family Link, позволит родителям определять, какие функции телефона и приложения их дети могут использовать в учебное время. Родители могут выбирать, какие приложения остаются активными (например, приложения для обучения), а какие разрешают отправлять сообщения и звонки определенным контактам. Идея состоит в том, чтобы свести к минимуму время, затрачиваемое на просмотр, и помочь детям сосредоточиться на своей работе, в то же время поддерживая контакты экстренных служб зеленым светом.

Аналогичным образом, приложение Android Family Link позволит родителям разрешать или не разрешать добавлять контакты на устройства своих детей. (Это еще одна функция, которая появилась в Galaxy Watch для детей.) После этого родители смогут отправлять звонки и текстовые сообщения только одобренным контактам. Однако эта функция еще не совсем реализована: Google заявляет, что она появится “в ближайшие месяцы”.



Наконец, этой весной родители, использующие функции родительского контроля Google, смогут добавить функцию tap-to-pay на Android-телефоны своих детей. Родители смогут одобрять платежную карту, добавлять или удалять другие карты и просматривать транзакции ребенка. Google утверждает, что эта функция также будет работать для таких вещей, как подарочные карты и билеты на концерты.