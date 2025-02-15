TikTok вернулся в магазины приложений Apple и Google в США после того, как президент Дональд Трамп отложил введение запрета на его использование.

18 января TikTok, принадлежащий китайской технологической компании ByteDance, был удален из магазинов приложений Apple и Google в соответствии с новым законом, который требует, чтобы ByteDance либо удалила приложение, либо оно было запрещено на территории США.

Популярное приложение для социальных сетей, которое насчитывает более 170 миллионов пользователей в США, ранее уже приостанавливало свою работу в стране на один день. Однако после того как Дональд Трамп заверил, что не будет вводить запрет на приложение, работа TikTok была восстановлена.

Кратковременная приостановка работы сервиса побудила тысячи пользователей перейти на RedNote — китайское приложение для социальных сетей, называя себя «беженцами из TikTok».

Почти месяц спустя приложение TikTok вновь стало доступно для скачивания в Apple App Store и Google Play Store в США. В первый день своего президентства Дональд Трамп подписал указ о продлении запрета на TikTok до 5 апреля.

Уже довольно долгое время TikTok сталкивается с проблемами в США. Правительство утверждает, что владение компании Китаем и доступ к данным миллионов американцев представляют угрозу для национальной безопасности.

TikTok опроверг обвинения в том, что он поделился данными пользователей из США по указанию правительства Китая. Компания также заявила, что закон, требующий их удаления или запрета, нарушает права американских пользователей, гарантированные Первой поправкой.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп поддерживал запрет TikTok, но позже изменил свою позицию, заявив, что у него есть «тёплое местечко» для приложения. Генеральный директор TikTok Шоу Чу был среди присутствующих на церемонии инаугурации Трампа.

Трамп предположил, что Tik Tok может перейти в совместное владение, при этом половина акций останется у американцев. Среди потенциальных покупателей называются такие имена, как Фрэнк Маккорт, магнат недвижимости, Кевин О'Лири, инвестор из Shark Tank, и Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, популярный ютубер.