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mrTabann
OnePlus 13 Mini может появиться в марте 2025 года
OnePlus готовятся выпустить компактный флагманский смартфон OnePlus 13 Mini

OnePlus планирует выпустить еще одну новинку в своей линейке OnePlus 13, и она может существенно отличаться от других популярных смартфонов. Предположительно, он будет называться OnePlus 13 Mini, и, как следует из названия, он будет меньше, чем уже доступные OnePlus 13 и OnePlus 13R.

Последняя информация о неизданном телефоне касается камеры, которая, по всей видимости, будет оснащена двумя 50-мегапиксельными датчиками на задней панели телефона. К основной 50-мегапиксельной камере, скорее всего, добавится 50-мегапиксельный телеобъектив с 2-кратным оптическим увеличением. Данные взяты из аккаунта Weibo в цифровом чате, хорошо известном источнике информации о неизданных мобильных устройствах.

Это немного отличается от предыдущих утечек о OnePlus 13 Mini, в которых говорилось, что телефон будет оснащен тремя камерами на задней панели. Несмотря на то, что ожидается, что смартфон будет меньше, чем многие другие, он по-прежнему будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, согласно сообщению Digital Chat Station. Это тот же высокопроизводительный чип, который используется в OnePlus 13 и других топовых смартфонах, таких как Samsung Galaxy S25 Ultra.

Диагональ экрана OnePlus 13 Mini может составлять 6,31 дюйма, что значительно меньше, чем у 6,82-дюймового OnePlus 13 и 6,78-дюймового OnePlus 13R. Это означает, что он может следовать тенденции, начатой Vivo X200 Pro Mini в 2024 году, которая получила 6,31-дюймовый экран и флагманский процессор.

OnePlus не упоминает о новой модели OnePlus 13, что означает, что Mini на данный момент не является официальной. Предполагается, что компания планирует выпустить ее примерно в марте 2025 года, а также что название Mini не является окончательным. Устройство может вернуть суффикс “T”, которого не было со времен OnePlus 10T.

#oneplus #oneplus 13 mini #компактные смартфоны
Источник: yahoo.com
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