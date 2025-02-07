Временное ограничение доступа к API создает определенные риски для стартапа.

Недавний всплеск популярности DeepSeek продолжает оставаться проблемой для стартапа в области искусственного интеллекта. В уведомлении, опубликованном Bloomberg, компания сообщила, что временно ограничивает доступ к своей ИИ-модели прикладного программирования в связи с нехваткой серверных мощностей.

Высокие цены на использование чат-модели могут стать дополнительным барьером для новичков на рынке. Некоторые эксперты выражают опасения, что это может привести к снижению интереса к продуктам DeepSeek и оттолкнуть небольшие компании, которые нуждаются в гибких и доступных решениях для эффективного внедрения ИИ.

«В связи с текущими ограничениями ресурсов сервера, мы временно приостановили пополнение счета за услуги API, чтобы предотвратить любое потенциальное влияние на вашу работу», — говорится в сообщении DeepSeek.

«Существующие балансы по-прежнему можно использовать для звонков. Мы ценим ваше понимание!»

Отдельно DeepSeek объявила, что с 8 февраля цены на ее чат-модель будут повышены до 0,27 доллара за миллион входных токенов и 1,10 доллара за миллион выходных токенов.

Компания DeepSeek столкнулась с огромным спросом на свои услуги с момента дебюта своей модели R1 20 января. Появление компании в качестве ведущего поставщика искусственного интеллекта и тот факт, что она смогла обучить R1 за небольшую плату, в которую обошлась OpenAI разработка модели o1 reasoning, повергли американских инвесторов в панику. Акции крупнейших технологических компаний, включая NVIDIA, потеряли в цене 1 трлн долларов в понедельник после того, как чат-бот DeepSeek занял первое место в App Store. С тех пор OpenAI выпустила свою модель o3-mini и функцию глубокого исследования для ChatGPT.