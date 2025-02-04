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mrTabann
Служба на базе iCloud с кодовым названием “Confetti” может сообщить вам, где проходит вечеринка
В декабре код, обнаруженный в ранее выпущенной бета-версии iOS 18 beta 2, приоткрыл завесу над новыми планами Apple, которая намеревается запустить уникальное приложение, прямо предназначенное для организаторов вечеринок. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, презентация этого свежего творения может состояться уже к концу текущей недели.

Ожидается, что приложение, носящее кодовое название “Confetti”, станет службой на базе iCloud, призванной упростить управление мероприятиями и отправку приглашений. Это новшество предоставит пользователям Apple оригинальный способ собирать людей на встречи, вечеринки и разнообразные события.
В прошлом месяце 9to5Mac выдвинул предположение, что новое приложение получит название “Приглашения”. Поскольку оно интегрировано с iCloud, вероятно, его смогут использовать владельцы различных устройств Apple, включая iPhone, iPad и Mac.

Важный вопрос заключается в том, будет ли приложение каким-либо образом подключено к Apple Intelligence, например, позволит ли оно использовать такие инструменты, как Image Playground и Genmoji, для создания приглашений. Кроме того, неясно, как этот инструмент будет интегрирован с приложением Apple Photos или как он будет взаимодействовать с собственным приложением Calendar.

С запуском первой бета-версии iOS 18.4 в горизонте, вполне вероятно, что новый инструмент будет представлен именно тогда. Однако широкая публика может не получить доступа к нему до выхода первой официальной версии iOS 18.4 весной этого года.

#apple #iphone #ios #обновления #функции #icloud
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