Ожидается, что приложение, носящее кодовое название “Confetti”, станет службой на базе iCloud, призванной упростить управление мероприятиями и отправку приглашений. Это новшество предоставит пользователям Apple оригинальный способ собирать людей на встречи, вечеринки и разнообразные события.
В прошлом месяце 9to5Mac выдвинул предположение, что новое приложение получит название “Приглашения”. Поскольку оно интегрировано с iCloud, вероятно, его смогут использовать владельцы различных устройств Apple, включая iPhone, iPad и Mac.
Важный вопрос заключается в том, будет ли приложение каким-либо образом подключено к Apple Intelligence, например, позволит ли оно использовать такие инструменты, как Image Playground и Genmoji, для создания приглашений. Кроме того, неясно, как этот инструмент будет интегрирован с приложением Apple Photos или как он будет взаимодействовать с собственным приложением Calendar.
С запуском первой бета-версии iOS 18.4 в горизонте, вполне вероятно, что новый инструмент будет представлен именно тогда. Однако широкая публика может не получить доступа к нему до выхода первой официальной версии iOS 18.4 весной этого года.