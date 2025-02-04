(Reuters) - Компания Alphabet окажется в центре пристального внимания инвесторов, когда во вторник опубликует свои отчеты о доходах. Ожидается, что в праздничном квартале темпы роста выручки материнской компании Google замедлятся на фоне спада в сферах рекламы и облачных технологий.



Подобно другим технологическим гигантам США, Alphabet сталкивается с новыми вызовами в свете растущего интереса к своим капитальным расходам. Нынешний месяц ознаменовался запуском недорогих моделей искусственного интеллекта китайским стартапом DeepSeek, что угрожает погрузить отрасль в ценовую войну.



Согласно данным LSEG, капитальные затраты Alphabet в прошлом году достигли 50 миллиардов долларов. На 2025 год компания уже планирует дополнительные инвестиции, направленные на поддержку расширения облачных услуг и интеграции функций поиска на основе искусственного интеллекта. Эти меры жизненно важны для сохранения конкурентоспособности и увеличения доходов от рекламы.

Руководители Microsoft и Google на прошлой неделе защитили свои планы по увеличению расходов на ИИ, заявив, что они необходимы для того, чтобы оставаться впереди в новой области.



Между тем, ожидается, что рост облачных сервисов Google в четвертом квартале замедлится на фоне высоких ожиданий в отношении этого сегмента.



"Хотя темпы роста (облачного подразделения), как ожидается, замедлятся, ожидается, что увеличение инвестиций продолжится, но повышение эффективности пока позволяет поддерживать прибыль на высоком уровне. Поддержание этого баланса будет иметь решающее значение, и инвесторы захотят увидеть доказательства этого", - сказала Сюзанна Стритер, глава отдела финансов и рынков Hargreaves Lansdown.

По оценкам Visible Alpha, выручка от поисковой системы Google и других видов бизнеса, как ожидается, вырастет на 11,2% в четвертом квартале по сравнению с ростом на 12,2% в третьем квартале.



Согласно оценкам LSEG, в целом выручка Alphabet, как ожидается, вырастет на 11,9% до 96,6 млрд долларов, что будет медленнее, чем в третьем квартале.

Компания, сервисами поиска и видео которой ежемесячно пользуются более 2 миллиардов человек, также пытается сохранить свою доминирующую долю на рынке поисковой рекламы в условиях растущей конкуренции со стороны компаний электронной коммерции Amazon.com и приложений для социальных сетей, таких как TikTok.



Увеличение расходов на политическую рекламу в преддверии президентских выборов в США, возможно, помогло Google в четвертом квартале, после того как владелец Facebook Meta также сообщил о аналогичном росте доходов от рекламы.



Тем не менее, снижение прогнозов по металлам на первый квартал вызвало опасения по поводу перспектив рекламного рынка, поскольку экономическая неопределенность усиливается из-за надвигающейся угрозы глобальных тарифов.



ОБЛАЧНЫЙ ФОКУС



Ожидания в отношении облачного бизнеса Google высоки после того, как в сентябрьском квартале этот сегмент продемонстрировал самый быстрый рост за последние два года благодаря росту расходов компаний на искусственный интеллект.

Акции компании Alphabet в этом году продемонстрировали впечатляющий рост на 7%, следуя за прошлогодним подъемом на 35%, что стало свидетельством возросшего доверия инвесторов к их амбициозным ставкам на искусственный интеллект.



Однако в последнее время возросли опасения по поводу более значительного, чем ожидалось, замедления темпов роста, особенно после публикации неприятных данных от Microsoft о облачных вычислениях Azure, где в декабрьском квартале проявилось замедление, поскольку компания сделала акцент на искусственном интеллекте в ущерб своей основной облачной деятельности.



«Мы хотим выяснить, сталкивается ли Google с аналогичными трудностями, как и Microsoft, где искусственный интеллект стал источником роста, в то время как основной бизнес по гиперскалированию встречает проблемы. Нам важно убедиться, что это не касается Google», — отметил аналитик D.A. Davidson Гил Лурия.



Согласно данным LSEG, ожидается, что выручка Google Cloud в четвертом квартале вырастет на 32%, что превысит темпы роста Microsoft на 31% и Amazon на 19%.