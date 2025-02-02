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mrTabann
Apple приостановила проект AR-очков, подключенных к Mac
Предполагалось, что устройство будет выглядеть как обычные очки.

Apple, по всей видимости, разрабатывала очки дополненной реальности на базе своих компьютеров Mac, но отменила проект еще до того, как компания смогла анонсировать его. По данным Bloomberg, Apple на этой неделе отменила программу, потому что продукт показал себя не очень хорошо при тестировании руководителями, и компания продолжала вносить изменения в функции, которые хотели использовать в устройстве. Очки, хотя и работали на visionOS, не должны были стать прямым преемником Vision Pro.

Агентство Bloomberg сообщает, что Apple изначально хотела, чтобы очки дополненной реальности работали от iPhone, но у смартфона не хватило вычислительной мощности для поддержания работоспособности устройства. Кроме того, они разрядили аккумулятор iPhone. Вышедшие из употребления очки дополненной реальности имели встроенные дисплеи, которые могли проецировать информацию, изображения и видео в поле зрения пользователя. Они были легче, чем Vision Pro, и не открывали глаза пользователя, как это может сделать гарнитура, но у них были линзы, которые могли менять свой оттенок, чтобы показать, работает ли пользователь над задачей или не занят и к нему можно подойти. Bloomberg сравнил отмененный продукт с очками One от XReal и прототипом Orion, представленным Meta в прошлом году. Хотя для работы Orion необходимо подключить к "беспроводной вычислительной машине", ее не обязательно подключать к компьютеру или телефону.

Apple разрабатывала очки как устройство, которым люди могли бы пользоваться каждый день. Одна из проблем, с которой, как сообщается, сталкивается компания, заключается в том, что люди, у которых уже есть Vision Pro, используют его не так часто, как того ожидает компания. Однако, по сообщениям, сотрудники, входящие в группу продуктов vision, считают, что проект страдает от недостатка целенаправленности и четкого направления. Apple все еще работает над преемником Vision Pro и по-прежнему планирует разрабатывать очки дополненной реальности в будущем. Компания также продолжает работать над технологиями, которые использовались в очках, вышедших из употребления, такими как экраны типа MicroLED, для будущих проектов.

#apple #iphone #инновации #vision pro #ar
Источник: engadget.com
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