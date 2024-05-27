Последний годовой отчет Embracer Group, в которую также входят разработчики ремейка «Готики», раскрывает окно выпуска столь популярного ремейка.

Поклонники с 2019 года с нетерпением ждали, когда наконец будет объявлена дата выхода ремейка «Готики». Хотя точной даты релиза до сих пор нет, теперь известно, игра выйдет не позднее 1 апреля 2025 года.

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Эта информация взята из годового отчета Embracer Group, в которую входит испанская команда разработчиков Alkimia Interactive. В отчете говорится, что все анонсированные игры, включая ремейк «Готики», должны быть выпущены к началу следующего финансового года. Поклонникам остается только надеяться, что долгожданный ремейк не будет отложен до конца финансового года.

Новая графика, увеличенная карта, и главное - тот же геймплей.

Ремейк Готики разрабатывается на Unreal Engine 5 и должен выглядеть намного лучше, чем его предшественник. Сюжетная линия и игровой процесс должны во многом основываться на сути оригинальной игры. Появится новый шаг в сторону для уклонения. В ремейке игры также запланирована новая концовка, что многие считают правильным ходом. Ведь последний акт оригинальной игры закончился слишком быстро и не пользовался особой популярностью у фанатов.

Поклонники также могут рассчитывать на большую карту и более современный интерфейс. Кроме того, Кай Розенкранц, композитор оригинальной игры, вернулся, чтобы позаботиться о саундтреке к ремейку, который выйдет для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.