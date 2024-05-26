AOOSTAR, компания, известная своей обширной линейкой мини-ПК, анонсировала новую внешнюю видеокарту на своем официальном канале Discord. Компания заявила, что установка eGPU будет включать в себя неизданный графический процессор AMD Radeon RX 7650M XT. Его запуск запланирован на июль, и будет доступно «несколько спецификаций».

Хотя AMD еще не анонсировала Radeon RX 7650M XT, AOOSTAR объявила о своих планах выпустить внешнюю видеокарту с графическим процессором примерно в июле. Компания сделала это объявление на своем официальном канале Discord и сообщила, что устройство eGPU будет похоже на ONEXGPU, который поставляется с RX 7600M XT.

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О не выпущенном графическом процессоре, представитель компании заявил, что это «маленькая модель», намекнув, что Radeon RX 7650XT основана на уже доступной RX 7600M XT. У него просто могут быть небольшие улучшения в характеристиках, к примеру, больше памяти или более высокий TGP.

Компания также заявила, что планирует опубликовать «несколько спецификаций» внешней видеокарты. Это скорее всего означает, что будет более одной модели с разными графическими процессорами AMD Radeon. Хотя компания также показала фотографии «новой независимой видеокарты», она больше похожа на мини-ПК, чем на док-станцию eGPU.

Представитель компании сказал, что завтра они продемонстрируют первую версию образца, в которой наконец будет представлена более подробная информация о продукте. Кроме того, поскольку продукт анонсируется на официальном канале Discord среди международных покупателей, мы, вероятно, увидим его запуск на мировых рынках одновременно с запуском в Китае.