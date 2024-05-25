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mrTabann
Популярная игра Warhammer 40,000 доступна бесплатно
В рамках фестиваля Warhammer Skull Festival геймеры могут приобрести игру бесплатно и в то же время получить отличные скидки на многие другие игры Warhammer - как в Steam, так и в Epic.

Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War - это пошаговая 4-кратная стратегическая игра, в которой игроки управляют одной из четырех фракций (Astra Militarum, Космические десантники, Орки, некроны). 4x расшифровывается как eXplore (исследовать), eXpand (расширять), exploit (эксплуатировать) и eXerminate (уничтожать). Каждая фракция обладает уникальными юнитами, зданиями и технологиями. Игроки исследуют процедурно сгенерированную карту, собирают ресурсы и реликвии, строят города и аванпосты и сражаются с вражескими группировками, чтобы добиться превосходства на поле боя. Цель - победить все противоборствующие группировки и получить контроль над планетой Гладиус Прайм.

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Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War была разработана Proxy Studios и опубликована Slitherine Ltd. в июле 2018 года. 80 процентов из примерно 11 000 отзывов в Steam являются положительными. На сайте Metacritic рейтинг немного ниже. Рейтинг стратегической игры Warhammer составляет 71 балл, а пользовательская оценка - 7,1. Помимо проблем с балансировкой, одним из главных пунктов критики является отсутствие связного сюжета

По случаю фестиваля Warhammer Skull, который предлагает скидки до 90 процентов на игры из вселенной Warhammer, Gladius  будет доступен бесплатно в Steam до 19:00 30 мая. На 15 из 16 доступных дополнений действует скидка от 15 до 40 процентов, которую игроки могут использовать, среди прочего, для добавления новых фракций в игру. Также в Steam доступна стратегическая игра Wahrhammer Total War 3 в реальном времени (30 долларов вместо 60) или кооперативный многопользовательский шутер Warhammer: Vermintide 2 (5,59 долларов вместо 28).

Фестиваль Warhammer Skull Festival проводится не только в Steam, но и в Epic Game Store. Также в Epic Game Store геймеры могут бесплатно приобрести Warhammer 40,000: Gladius и получить гарантированные скидки на многие другие игры Warhammer.

#steam #warhammer #warhammer 40 #epic game store #000: gladius - relics of war
Источник: notebookcheck.net
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