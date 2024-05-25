После неожиданной победы Epic Games федеральный судья Джеймс Донато, ветеран антимонопольного законодательства США, решил сделать еще один шаг вперед, попросив Google рассчитать расходы, связанные с размещением магазина Epic Games в Google Play Store, а также с предоставлением доступа к каталогу и прав на перенос библиотеки. Google должен ответить до 24 июня.

В декабре Epic Games выиграла трехлетнюю судебную тяжбу с Google, которая закончилась единогласным решением о том, что технологический гигант обладает незаконной монополией на рынке распространения приложений для Android. Очевидно, что основным инструментом, используемым для обеспечения соблюдения этой монополии, является Google Play Store, но жюри также решило, что существует незаконная связь между Google App Store и платежными сервисами Google Play billing.

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Пока решались дальнейшие шаги, федеральный судья США Джеймс Донато назвал Google "незаконным монополистом" и добавил, что компании "придется выплатить Epic Games некоторые штрафные санкции". Однако это может быть сделано еще на один шаг вперед, и Google, возможно, будет вынуждена разрешить доступ Epic Games Store в Google Play Store в качестве альтернативной службы доставки приложений.

Судья написал следующее: "Google подаст до 24 июня 2024 года заявку с подробным описанием необходимых технических работ и экономических затрат, если таковые имеются, для обеспечения “доступа к каталогу” и “Переноса библиотеки” в конкурирующие магазины приложений для