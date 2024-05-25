Компания AMD планирует переименовать свои процессоры для ноутбуков Strix Point. Флагман может быть назван Ryzen AI 9 HX 370. Его аналог, отличающийся от HX, может быть представлен как Ryzen AI 9 365.

Компания Asus случайно опубликовала на своем веб-сайте новую схему именования AMD своих будущих процессоров Strix Point. Это было бы отражением подхода Intel, когда для каждого артикула был бы указан трехзначный номер, которому предшествовала бы обычная маркировка Ryzen 5, Ryzen 7 и Ryzen 9, а сверху было бы указано "AI". Инсайдер Golden Pig Upgrade сообщает о возможном изменении названия процессоров AMD для будущих ноутбуков в последнюю минуту.

реклама

Часть, ранее известная как Ryzen AI 9 HX 170, будет переименована в Ryzen AI 9 HX 370. Его аналог, отличный от HX, будет называться Ryzen AI 9 365. Название "300" объясняется тем, что в нем используется третья версия NPU от AMD, которая дебютировала вместе с Ryzen серии 7000. Тем не менее, названия еще не утверждены окончательно, и AMD может вернуться к первоначальному варианту при запуске.

Такой подход дает AMD некоторое пространство для маневра при обновлении Hawk Point, которые затем могут быть запущены как Ryzen AI 1xx и Ryzen AI 2xx. Это еще раз подтверждает стратегию Intel в отношении второго обновления Raptor Lake, которое будет выпущено в серии Core 200H (не Ultra). Мы узнаем наверняка в ближайшие недели, когда AMD официально представит Strix Point.