Компания GPD представила первые подробности о своем выходе в мир ноутбуков с двумя дисплеями. Судя по всему, GPD Duo станет "первым в мире" благодаря паре OLED-дисплеев.

До сих пор у GPD был довольно-таки спокойный год по сравнению с такими конкурентами, как AYANEO и One-Netbook. Хотя в 2024 году компания анонсировала несколько продуктов, все они были обновлениями существующих моделей. В отличие от нее, AYANEO недавно представила несколько новых продуктов, в том числе мини-ПК Pocket Micro и AM01S. Между тем, One-Netbook планирует выпустить ONEXPLAYER X1 Mini, а также обновленный ONEXPLAYER X1.

Компания GPD представила то, что может стать одним из самых необычных устройств на сегодняшний день. Как видно на изображении ниже, компания утверждает, что создала первый в мире ноутбук с двумя OLED-дисплеями.

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Судя по тизеру GPD, модель представляет собой обычный ноутбук со вторым дисплеем, расположенным поверх основного дисплея.Таким образом, форм-фактор GPD Duo, по-видимому, отличается от различных моделей ASUS Zenbook Pro Duo, которые жертвуют половиной своих клавиатур ради узкого дополнительного дисплея.



