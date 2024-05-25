Forerunner 965 получили еще одну партию новых улучшений благодаря новому стабильному обновлению ПО. Всего их более дюжины, и они включают несколько исправлений ошибок, а также несколько новых функций.

Последнее стабильное обновление для Forerunner 965 (цена: 589,99 долларов США на Amazon) появилось после этапа публичного бета-тестирования. И, естественно, новая сборка устраняет ошибки, которые присутствовали в предыдущих стабильных обновлениях. В случае с версией программного обеспечения 19.18 компания Garmin заявляет, что она содержит исправления для некоторых несоблюдаемых настроек, постоянных вибраций уведомлений при входящих вызовах и периодических сбоев в службе управления музыкой.

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Кроме того, новая сборка, как сообщается, устраняет неразбириху в порядке профилей активности между Connect и Forerunner 965, а также устраняет периодические сбои между мониторами сердечного ритма Zwift и устройствами iOS.

Кроме того, в версии программного обеспечения 19.18 представлена функция «Найти мой телефон», которую Garmin постепенно внедряет во все свои текущие продукты для умных часов. Как понятно из названия, Find My Phone использует встроенный GPS для определения обратного маршрута к последнему известному местоположению сопряженного смартфона.

Forerunner 965 теперь может использовать приложение Garmin Messenger. Приложение Garmin Messenger, являющееся копией iMessage, добавляет совместимость с устройствами inReach для связи через спутниковые сети и функцию SOS 24/7.

Флагманские умные часы Forerunner от Garmin теперь будут автоматически переключаться между монитором сердечного ритма и нагрудным пульсометром (HRM), в зависимости от того, какой из них является наиболее точным во время бега. Полный список изменений можно увидеть в сообщении на форуме Garmin.