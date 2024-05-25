Известный инсайдер @OnLeaks рассказал о квадратном дизайне Galaxy Watch 7 Ultra. Умные часы также оснащены новой кнопкой и увеличенными решетками динамиков.

Более ранняя утечка фактически «подтвердила» существование Galaxy Watch 7 Ultra, первых умных часов Samsung, выпущенных под названием «Ultra». Что касается технических характеристик, по слухам, они будут использовать 3-нм процессор, как и остальные модели Galaxy Watch. Теперь известный источник информации OnLeaks представил рендеры Galaxy Watch 7 Ultra, и они могут стать одними из самых уникальных умных часов, выпущенных в этом году.

реклама

Во-первых, они будут квадратным со скруглёнными углами. Это приводит к небольшому увеличению размера по сравнению с предшественником, несмотря на тот же 1,5-дюймовый экран. Samsung также добавила в Galaxy Watch 7 Ultra третью кнопку, а также ряд новых датчиков, некоторые из которых могут работать в тандеме с Galaxy Ring.

Другие функции Samsung Galaxy Watch 7 Ultra включают улучшенную интеграцию ремешка для часов и увеличенные решетки динамиков. Вполне возможно, что это и есть квадратные Galaxy Watch, на которые намекали предыдущие слухи. В любом случае, они должны предлагать некоторые передовые функции, такие как неинвазивный монитор уровня сахара в крови на базе искусственного интеллекта, который еще не появился в конкурирующих предложениях Apple и других.