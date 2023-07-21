Как бы тут в расследовании не выйти на самого себя

В прошлом году часть поставок западного оружия, предназначенного Украине, просто "испарилась". Как оказалось, вооружение очутилось в руках торговцев боеприпасами. По данным CNN, краденое удалось вернуть, написано в отчёте генерального инспектора Пентагона.

В записях от октября 2022 года, перечисляется период с февраля по сентябрь, где как говорится, добровольцы, вступившие в украинскую армию и торговцы оружием, "изъяли" часть западных поставок снаряжения и вооружения. Но как уверяет военное ведомство США, предумышленно изъятое было возвращено.

реклама





Источник фото: mk.ru





Если взять конкретные данные, то некая группа граждан, выдающая себя за гражданских активистов, помогающая ВСУ, выкрала иностранных бронежилетов на общую сумму в 17 тыс. долларов. Разумеется, уходило на сторону и стрелковое оружие, когда спецслужбы Киева в ходе расследования вышли на солдат и офицеров добровольческого батальона, которые не придумали ничего лучше, как выкрасть 60 западных винтовок и 1000 патронов. В последующем всё это планировалось реализовать на незаконном оружейном рынке.

И как заверил генеральный инспектор Пентагона, ракеты и вертолёты не украдут, так как их легче отследить чем ПНВ или тепловизоры.