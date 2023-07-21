Никогда такого не было и вот опять

Кто бы мог подумать, но такая сверхсекретная информация, как расположение расчётов и установок украинского ПВО в Одессе, разлетится по мировой сети со скоростью света. Так в отечественных телеграм-каналах стал распространяться снимок экрана операторов украинского ПВО. Посмотрев на скриншот, легко обнаружить позиционные точки украинских зенитно-ракетных комплексов.

Случайный или преднамеренный так называемый слив оперативной информации вызвал бурю дискуссий, в том числе негативного плана в украинском сегменте телеграма, где утечку назвали прямым доступом у системам ПВО Украины. Что на самом деле не очень-то и далеко от истины.

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Источник фото: riamo.ru







По комментариям военных экспертов стало ясно, что украинская система "Мираж - планшет" представляет доступ не только к воздушным целям и их позиционно-скоростным характеристикам, но и по мнению ТГ-канала Fighterbomber, даёт время на подготовку перехвата объекта, оставаясь в "режиме радиомолчания", не боясь пеленгации со стороны ракет и РЭБ-систем противника, до того самого момента пуска противоракет.





Источник фото: ТГ-канал "RusPanorama новости"





Так же хакеры, получившие доступ к этой системе, получают и доступ к данным разведки НАТО, передаваемым на планшет или ноутбук украинских операторов ПВО.