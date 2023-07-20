Широкая известность пришла к певцу после 23 февраля 2022 года

Исполнитель Ярослав Дронов, больше известный как SHAMAN, опубликовал на видеохостинге youtube музыкальный клип с названием "мой бой". Кадры, использованные в видеоклипе, были записаны в зоне проведения российской спецоперации на Украине. Певец рассказал подробности работы над видео на своей страничке в одной из отечественных соцсетей. На текущий момент песню Шамана посмотрела аудитория в 500 тыс. человек. И набрать столько просмотров удалось всего за 9 часов с момента цифрового релиза.





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Источник фото: rewizor.ru





Ярослав рассказал, что клип состоит из нарезки кадров с посещением госпиталей и военных объектов на СВО. Так же в музыкальное видео попали фрагменты концертов в Луганске, Мариуполе, Геническе, Краснодоне и Снежном. Помимо этого включены в клип и секунды реальных боев. А в качестве действующих лиц присутствуют простые люди, без которых невозможно представить достижения и победы в российской спецоперации. Это медсестры и врачи, бойцы и военкоры.

Широкая популярность пришла к певцу, когда он выпустил песню "Встанем", сделав певца известным на всю страну и заставившем говорить о нём музыкальных критиков. Дальше "выстрелила" песня с названием "Я русский", набравшая за сутки 1 млн. просмотров.







