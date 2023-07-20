В свою бытность военным Гурулев занимал должность командира 58-й армии

В эфире телевизионной передачи Ольги Скабеевой бывший командующий 58-й армией, а ныне депутат Госдумы Андрей Гурулев, предложил ни в коей мере "не заморачиваться", а начинать "хреначить всех подряд". В список "абсолютно всех" вошли украинский президент Зеленский и генерал Залужный. Причём по заверению отставного российского генерал-лейтенанта, два высокопоставленных украинских чиновника не смогут скрыться от глаз российской разведки, благодаря продвинутым технологиям и протоколам действий. Не спасёт украинского лидера и самого главного генерала ВСУ и использование глубинных бункеров. ВС РФ смогут их достать и там.





реклама

Источник фото: ТГ-канал Гурулева





Помимо собственно экспрессивной манеры разговора, генерал без обиняков назвал "настоящие" причины провала летнего контрнаступления ВСУ, среди прочих была особо отмечена провальная реализация и желание следовать тем самым западным уставам военно-политического альянса НАТО. Причём "продвинутые" протоколы наступления западной военной школы упёрлись "рогом" в оборонительные порядки ВС РФ, организованные по всем канонам действительной военной науки, значительно замедлив уровень украинского "контрнаступа", большей части даже заморозив его.

За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

null Прошёлся генерал и по немецким "Леопардам", хоть и относящихся к современному поколению танков, но всё так же оказавшихся беззащитными против обычных мин ТМ-65 и ТМ-57 эпохи прошлого столетия.