Третья волна атаки практически не встретила сопротивления сил ПВО, истощённого ранее

В ночь на 20 июня ВС РФ продолжили наносить так называемые "удары возмездия" по тыловым районам Украины на черноморском побережье.

В "сводной" атаке принимали участие ракеты X-22 с воздушных носителей и крылатые ракеты "Калибр", запущенные с морских судов. Прилёты зафиксированы в Одессе и Одесской области, где местным ПВО с каждым новым днём, а точнее ночью, всё сложней и сложней сбить хоть что-то по причине неимоверного истощения ПВО. А причины две: зенитных ракет всё меньше и меньше, как и самих зенитных установок.

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Черноморская полоска территории Украины, помимо собственно ракет, была атакована и роями дронов-камикадзе "Герань", где известные БПЛА накрыли военные цели в Ильичевске и квадрате Бурлачьей Балки.





Источник фото: topwar.ru





Последняя примечательна тем, что здесь располагался выявленный дивизион украинского ПВО. Силами местной батареи одну из пролетавших Гераней попытались перехватить, но дрон беспрепятственно смог выполнить боевое задание, попав как раз в украинских ПВОшников.

Так же точными попаданиями российских дронов были поражена группа военных объектов и в Николаевской новости, где всё тёмное время суток полыхали возгорания.

А собственно в Одессе был накрыта замаскированная позиция ВСУ в районе с названием Совиньон, где начался процесс детонации, свидетельствуя лишний раз о прилёте в склад боеприпасов, расположенный среди гражданских объектов.

Российские удары были рассчитаны на три волны, когда последняя из волн уже атаковала военные объекты уже беспрепятственно, истощив или поразив силы ПВО по время первых двух этапов.