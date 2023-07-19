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Законодательную инициативу с распродажей автоиномарок российских чиновников предложили в партии "Новые люди". Вице-спикер отечественной Госдумы Владислав Даванков с соответствующим запросом обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко. О полезном с точки зрения российской экономики рацпредложении рассказали в РИА Новости.
Спикер российского законодательного органа Вячеслав Володин сделал заявление, согласно которому органы государственной власти и бюджетные организации должны выбирать продукцию отечественного автопрома.
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Источник фото: topcor.ru
Поэтому политикой "первого шага" в этом направлении должна стать организация специализированных аукционов открытого типа по продаже автомобилей, страной производства которых обозначены так называемые недружественные страны. Предполагается начать с госслужащих и депутатов ГД, сенаторов СФ.
Дальше с помощью вырученных средств необходимо объявить тендеры о покупке автомобилей тех фирм, доля в которых не принадлежит иностранному капиталу или же таковая меньше чем 50%, резюмировал Владислав Даванков.null Стоит не сомневаться, что при подобном решении качество отечественного автопрома двинется строго в верхнем направлении.