ВТБ раскрыл новую тактику мошенников в телеграмме

Мошеннический план атаки на доверчивого пользователя происходит в два этапа. Первым делом мошенники пытаются получить доступ к телеграм-аккаунту реального человека. После с помощью специализированного чат-бота создают поддельный дизайн известных банков.

На первом этапе ничего не подозревающего человека уговаривают "проголосовать" за знакомого потенциальной жертвы в одном из конкурсов. Для этого нужно добавить свой номер телефона в форму голосования и переслать СМС-код собеседнику. В реальной жизни в этот момент происходит "угон" ТГ-аккаунта.

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Источник фото: bbc.com





После же аккаунт переходит в статус взломанных и мошенники не теряя времени, осуществляют массовую рассылку друзьям экс-владельца, с просьбой перевести денег на банковскую карту. Причём ответным сообщением присылают фотографию "реального" пластика, на самом деле являющимся сгенерированным изображением, созданным особенным телеграм-ботом. В новой карте всё подделка, кроме реального номера карты, принадлежащего малым кредитным организациям.

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null Благодаря своей "находке" злонамеренным лицам удаётся получить фору по времени, за которую они обычно успевают вывести украденные средства.