Харьковская школа танкостроения повернула куда-то не туда

В мировой сети Интернет появился "сет" фотоизображений, на которых с ряда ракурсов заснят подорвавшийся на российской мине основной боевой танк украинского производства "Булат". Продукт харьковской школы танкостроения получил волну критики от украинских экипажей, недовольных слабостью ходовой части, несмотря на то, что масса гусеничной машины ощутимо устремилась вверх.





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Источник фото: ria.ru





На снимке отчётливо видно, подрыв бронированной машины со стороны левой части корпуса пагубно отразился на "здоровье" тяжёлой техники: гусеничная лента разорвана в клочья, а взрывная волна даже задела катки, которые из-за своего конструктивного недостатка оказались слишком нежными и быстро выходящими из строя. Но словно этого мало, часть катков умудрилась словно землеройная машина, плотно окопаться в местном грунте. После чего новоявленного "крота" оказалось довольно трудно вытащить из добровольного земляного плена и доставить на ремонтную базу ВСУ.





Источник фото: ТГ-канал "Повёрнутые на Z войне"





Но на этом повреждения не закончились: танк лишился надгусеничной ниши и защитного экрана с элементами динамической защиты "Нож". Косвенно работа той самой защиты могла помочь российской мине в добавочных разрушениях гусеничной техники. В сети гуляет большое количество видеоматериалов о неприятных последствиях срабатывания того самого "Ножа", после которого "Булат" практически всегда нуждался в серьёзном ремонте.

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null По некоторым оценочным данным, у ВСУ осталось до полусотни исправных "Булатов".