Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Британские инженеры вплость "до каждого винтика" будут изучать подбитые в зоне СВО российские танки
Ведь должен же быть ответ, почему контрнаступление ВСУ не получилось?

реклама

   Часть танков российской армии, повреждённых в ходе боёв спецоперации, ВСУ удалось доставить в украинский тыл. Техника ВС РФ была переправлена на туманный Альбион, где ей уже занимаются местные инженеры. С подобным утверждением вышла британская The Daily Telegraph.

   Во время беседы журналиста издания с адмиралом Тони Радакином, занимающим должность начальника штаба обороны британских Вооруженных сил, удалось узнать, что подбитые российские гусеничные машины отправлены в Порт-Даун. В этом непримечательном городке ОБТ ВС РФ будут подвергнуты всяческому анализу и разобраны "вплоть до каждого винтика".

реклама


Источник фото: дзен-канал "VarТехник"


   В ходе научно-технического исследования британские специалисты попытаются понять, где у российской техники находятся слабые места, которыми можно воспользоваться в случае потенциального противостояния с британской армией. И эти уязвимости будут использованы против ВС РФ.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

   Разумеется, британцы тут вовсе не первопроходцы: российские войска поступают аналогично. Видимо поэтому британские ОБТ Challenger 2 ещё не скоро появятся непосредственно на ЛБС, если появятся на ней вообще. Англичане наряду с американцами в отличие от немцев, стараются беречь свои военные секреты. И видимо не горят сильным желанием наблюдать по телевизоры как в прямом эфире горит дорогостоящая тяжёлая техника, что приходится делать против своего желания Берлину, где по самым скромным оценкам лишились не менее 10 современных модификаций "Леопардов".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#the daily telegraph
Источник: topwar.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
133
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
4
Американский генерал верит в то, что танки M1 Abrams помогут изменить расклад для Украины на поле боя
5
СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
12
Financial Times: Медийная империя Евгения Пригожина не останется без хозяина
7
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
35
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
В сети распространяются новые мемы с фотографией Пригожина в майке на кровати в палатке
3
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
7
Сальдо: для восстановления Каховской ГЭС потребуется около 200 млрд рублей и два года
1
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
7
МО РФ отчиталось о пресечении атаки ВСУ по объектам в Крыму и Севастополе
+
Майнеры на видеокартах уходят с проекта Kaspa - расчетная окупаемость 4090 равна 17 лет
6
Видеокарта Intel Arc A770 смогла сравняться по производительности с RTX 3070 Ti в одной из игр
5
Intel обходит AMD на розничном рынке процессоров в Южной Корее, но преимущество не слишком велико
2
Американский советник считает, что китайские ограничения на экспорт металлов ударят по самой КНР
3
В администрации Байдена заявили о будущем Украины в НАТО без обсуждения
4
Опрос показал отношение европейцев к поставкам вооружений Украине
1
Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
5
Новым флагманом Северного флота станет тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
5

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
70
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июль)
99
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
39
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
29
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
1
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
3
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
13

Сейчас обсуждают

Mur
09:56
"США следят за Крымским мостом с помощью беспилотников и самолетов, и готовят новый акт терроризма", - заявил Блювинкин.
Тактильная рубашка Assassin’s Creed Haptic Gaming позволит вам почувствовать боль от ударов
Mur
09:50
Пора бы уже давно прекратить этот трафик вооружения и террористической активности. Все суда под прицелом должны быть потоплены!
Зеленский надеется продолжить поставки зерна по Чёрному морю без участия России
Владимир Сарычев
09:48
Какие ещё версии есть, товарищи?!))..
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
Дядя Z
09:47
завтра все вместе,на белую сволочь
Рулить контрактным производителем SMIC будет ветеран Коммунистической партии Китая
Johan_888
09:44
Гарантия безопасности отозвана в ООН, а дальше акватория объявляется зоной боевых действий, и кто в неё зашёл сам виноват.
Зеленский надеется продолжить поставки зерна по Чёрному морю без участия России
Star Up
09:38
норм телеф, неплохой варик если кому захочется временами порубится во что то) P.S. у хлайфонщиков в комментах будет гореть, комменты будут по типу: ыы зачем столько оперативы, гейминг мобильный умер, ...
Infinix GT 10 Pro получит 26 ГБ оперативной памяти
Star Up
09:37
хз кто на айфонах играет, но всем норм видимо с фризами
Infinix GT 10 Pro получит 26 ГБ оперативной памяти
daratmp+8tr9d
09:32
А как же The Lord of the Rings: The Battle for Middle-earth II: The Rise of the Witch-king? В те времена тоже залипалка на фоне фильмов была
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
Star Up
09:32
давайте мы обойдемся нынешними инкредебил инновейшнс, которые до сих пор от костылей не пофиксили
Новый iPad Air может быть представлен до конца года
Дмитрий
09:24
лучше взять 7700 всетаки 8 ядер и не сильно дороже.
В ряде магазинов Ryzen 5 7600X предлагается дешевле Ryzen 5 7600 — стоимость CPU упала ниже $200
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем