Ведь должен же быть ответ, почему контрнаступление ВСУ не получилось?

Часть танков российской армии, повреждённых в ходе боёв спецоперации, ВСУ удалось доставить в украинский тыл. Техника ВС РФ была переправлена на туманный Альбион, где ей уже занимаются местные инженеры. С подобным утверждением вышла британская The Daily Telegraph.

Во время беседы журналиста издания с адмиралом Тони Радакином, занимающим должность начальника штаба обороны британских Вооруженных сил, удалось узнать, что подбитые российские гусеничные машины отправлены в Порт-Даун. В этом непримечательном городке ОБТ ВС РФ будут подвергнуты всяческому анализу и разобраны "вплоть до каждого винтика".

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Источник фото: дзен-канал "VarТехник"







В ходе научно-технического исследования британские специалисты попытаются понять, где у российской техники находятся слабые места, которыми можно воспользоваться в случае потенциального противостояния с британской армией. И эти уязвимости будут использованы против ВС РФ.

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Разумеется, британцы тут вовсе не первопроходцы: российские войска поступают аналогично. Видимо поэтому британские ОБТ Challenger 2 ещё не скоро появятся непосредственно на ЛБС, если появятся на ней вообще. Англичане наряду с американцами в отличие от немцев, стараются беречь свои военные секреты. И видимо не горят сильным желанием наблюдать по телевизоры как в прямом эфире горит дорогостоящая тяжёлая техника, что приходится делать против своего желания Берлину, где по самым скромным оценкам лишились не менее 10 современных модификаций "Леопардов".