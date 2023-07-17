И один в поле воин, когда по-русски скроен

Журналист издания Forbes Дэвид Экс описал случай на поле боя, когда российский танк в единственном экземпляре сорвал украинскую атаку. По словам репортёра, украинские штурмовые группы в последнее время начали применять "хитрую тактику" с целью устрашения российских подразделений.

Сия операционная хитрость заключается в быстрых и "умных действиях", когда одновременно используются легкобронированные машины и тяжёлые танки для атаки. В статье обозревателя именно таким образом попытались атаковать украинские морпехи позиции россиян вдоль местной речушки на южной оконечности Донецкой области.

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Источник фото: tvzvezda.ru







Именно переход на новую тактическую операционную составляющую позволил ВСУ добиться некоторых успехов за всю 40-дневную наступательную операцию. Но как говорится в одной народной мудрости, и на старуху бывает проруха: всего лишь один российский танк сумел сорвать операцию с использованием "хитрой тактики", когда действия морской пехоты оказались рассинхронизированы с прикрывающими наступление танками ВСУ.

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По сообщению журналиста, одинокий танк не побоялся сразиться с превосходящими силами наступающей пехоты и легкобронированными машинами, остановив потенциальный прорыв и откинув штурмовую украинскую группу на исходные позиции.