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Подготовка к будущей зиме в середине июля - самое правильное решение, считают в украинской компании ДТЭК. Из-за разрушения энергосистемы Украины последняя может окончательно перестать работать, утверждают в офисе фирмы.
Высоковероятно, будущая зима будет "пройдена" гораздо хуже предыдущей, потому что восточноевропейская республика войдёт в студёную пору со значительно разрушенной энергосистемой, и эта проблема не решена на сегодняшний день. Представители энергокомпании подсчитали, что лишь 25% отопительного фонда в порядке, а вот те оставшиеся 75% выведены из строя ударами ВКС РФ по объектам критической инфраструктуры.
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Источник фото: google.com
Поэтому все украинцы должны начать готовиться к зимней поре уже сейчас, проводя утепление фасадов и запасая бесценные дрова. Но и это ещё не всё: чем ближе осень, тем выше будут цены на электроэнергию и топливо. А возросшая нагрузка на электросети запустит процесс их перманентного отключения из-за перегрузок и изношенности. Поэтому совсем не лишним будет приобрести портативные генераторы электроэнергии, дабы не перейти в стадию великого философа современности с его бессмертным "Киевлянам надо готовиться к земле".