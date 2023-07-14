Иначе будет как в басне Крылова "Стрекоза и муравей"

Подготовка к будущей зиме в середине июля - самое правильное решение, считают в украинской компании ДТЭК. Из-за разрушения энергосистемы Украины последняя может окончательно перестать работать, утверждают в офисе фирмы.

Высоковероятно, будущая зима будет "пройдена" гораздо хуже предыдущей, потому что восточноевропейская республика войдёт в студёную пору со значительно разрушенной энергосистемой, и эта проблема не решена на сегодняшний день. Представители энергокомпании подсчитали, что лишь 25% отопительного фонда в порядке, а вот те оставшиеся 75% выведены из строя ударами ВКС РФ по объектам критической инфраструктуры.

реклама





Источник фото: google.com





рекомендации RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 Вакансия: Автор новостей широкого профиля в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

Поэтому все украинцы должны начать готовиться к зимней поре уже сейчас, проводя утепление фасадов и запасая бесценные дрова. Но и это ещё не всё: чем ближе осень, тем выше будут цены на электроэнергию и топливо. А возросшая нагрузка на электросети запустит процесс их перманентного отключения из-за перегрузок и изношенности. Поэтому совсем не лишним будет приобрести портативные генераторы электроэнергии, дабы не перейти в стадию великого философа современности с его бессмертным "Киевлянам надо готовиться к земле".