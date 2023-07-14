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Отставной сотрудник американской разведки Скотт Риттер озвучил информацию, что верховный лидер украинской республики Владимир Зеленский в 2020 году осенью посетил с визитом Лондон, где увиделся с директором Ми-6 Ричардом Муром. И может быть это будет сюрпризом, но сама встреча состоялась в главном офисе спецслужбы Великобритании. Что вполне себе такой нонсенс, когда лидер зарубежного государства сам приезжает в органы разведки зарубежного государства.
Ах да, по правилам дипломатического протокола, находясь "в гостях" лидер иностранного государства обычно встречается только с равным по рангу, но никак не с директором ведомства. А вот обратное вполне допустимо, если б тогдашний руководитель Mi-6 сам приехал в Киев и увиделся с Зеленским.
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Источник фото: lenta.ru
И тут Риттер объясняет, что подобная эквилибристика на самом деле очень легко объясняется: если Зеленский тот самый действующий агент, то подобные встречи вполне уместны и допустимы. И как предполагает американский разведчик, куратором украинского президента стал непосредственно сам Ричард Мур.
Ещё больше достоверной представляется подобная ситуация, если узнать, что непосредственными охранниками украинского лидера стали британские секьюрити. Именно они попали в кадр весной 2022 года в Буче.