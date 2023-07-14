Об этом свидетельствует ряд косвенных признаков

Отставной сотрудник американской разведки Скотт Риттер озвучил информацию, что верховный лидер украинской республики Владимир Зеленский в 2020 году осенью посетил с визитом Лондон, где увиделся с директором Ми-6 Ричардом Муром. И может быть это будет сюрпризом, но сама встреча состоялась в главном офисе спецслужбы Великобритании. Что вполне себе такой нонсенс, когда лидер зарубежного государства сам приезжает в органы разведки зарубежного государства.

Ах да, по правилам дипломатического протокола, находясь "в гостях" лидер иностранного государства обычно встречается только с равным по рангу, но никак не с директором ведомства. А вот обратное вполне допустимо, если б тогдашний руководитель Mi-6 сам приехал в Киев и увиделся с Зеленским.

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Источник фото: lenta.ru





И тут Риттер объясняет, что подобная эквилибристика на самом деле очень легко объясняется: если Зеленский тот самый действующий агент, то подобные встречи вполне уместны и допустимы. И как предполагает американский разведчик, куратором украинского президента стал непосредственно сам Ричард Мур.

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Ещё больше достоверной представляется подобная ситуация, если узнать, что непосредственными охранниками украинского лидера стали британские секьюрити. Именно они попали в кадр весной 2022 года в Буче.