Теперь блогеру грозит до 20 лет тюрьмы

Житель Орловской области, ранее считавшийся жительницей, был задержан сотрудниками ФСБ во время осуществления противоправной деятельности в пользу иностранного государства, точнее финансирования ВСУ. Подобное уголовное деяние трактуется не иначе как государственная измена.

Как оказалось в ходе предварительного расследования, бывшая гражданка (а ныне гражданин) помимо денежных переводов "на ту сторону", активно участвовала в жизни ЛГБТ-движения и принимала участие в деятельности медиа-проекта "ОВД-Инфо", признанного российским судом иноагентом. Но и это ещё не всё: на последнее время трансгендер вёл антироссийский информационный ресурс "по теме".

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Источник фото: rg.ru





В беседе с корреспондентом "Российской газеты" представитель ЦОС ФСБ рассказал, что бывшая женщина, переквалифицировавшаяся в блогеры, на периодической основе осуществляла денежные транзакции на расчетный счет кредитно-финансовой организации, зарегистрированной в Украине. Дальше так называемый безнал шёл на прямое финансирование армейской группировки Украины, участвовавшей в вооружённом конфликте с Россией.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ №275 за госизмену. Трансгендеру грозит до 20 лет тюрьмы.





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