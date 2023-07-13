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Пока наши корабли бороздят просторы большого космоса и чтобы так впредь продолжалось, а злонамеренные сотрудники ЦРУ и прочих РУМО поменьше знали российских так называемых топ-секретов, российские ведомства со скрипом и большой медлительностью всё-таки решились дать бой иностранной мобильной технике, спешащей как бы ненароком подсмотреть да подслушать за пользователем: чай гостайна и большой секрет огромной России сами себя не раскроют.
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Здание "Ростеха". Источник фото: iphones.ru
Госкорпорация "Ростех" выдала строжайший запрет на использование iPhone в служебных целях своим работникам и специалистам. Полный бан распространяется не только на офис "Ростеха", но и на всех "дочек" и иные структуры, включенные в российский государственный конгломерат, проинформировали в пресс-службе главного офиса госкомпании.
Теперь любителям яблочного продукта из Купертино придётся обзавестись вторым телефоном или полностью исключить наследие Стива Джобса из рабочего использования.
Но служащим "Ростеха" расстраиваться точно не стоит: в Минпромторге ситуация аналогичная. Работникам этого ведомства так же запрещено использовать iPhone на работе.