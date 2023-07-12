Но те самые американские истребители Украине пока что никто предоставлять не собирается

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Польша готова допустить украинских лётчиков на свою территорию для обучения пилотированию F-16. Соответствующее заявление сделал руководитель польского Минобороны Мариуш Блащак.

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И как заявил Блащак, решение разрешить использовать свою инфраструктуру пилотам ВСУ, есть та самая "решимость", которая окажет поддержку Украине в её противостоянии с Россией.

Точных данных на каких авиабазах и как сколько будет длиться время допуска украинских военных к инструментам совершенствования лётного мастерства главный военный функционер Польши не сообщил.





Источник фото: lenta.ru







Первые военнослужащие ВСУ начнут учиться в польской республике не раньше августа. Но и эта информация ещё не окончательная, так как точная дата будет названа лишь после соответствующего решения на полях саммита североатлантического альянса в Литве.

Всестороннюю поддержку и свои аэродромы пообещала предоставить и ФРГ, назвав это посильной помощью для ВСУ. Правда есть "маленький нюанс": лётчики Германии не летают на F-16, поэтому украинским военным нужны иные инструкторы и тренировочные самолёты.

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О том что "гиперскоростная подготовка" ни к чему хорошему не приведёт, показали умения на поле боя украинских экипажей ОБТ "Leopard".