Но стратегия до последнего украинца будет продолжена

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Украина не стала членом НАТО по единственной причине: США не нужен конфликт с Россией. Поделился официальной позицией своей страны чиновник американского госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга для прессы минувшим днём.

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Пока Киев участвует в конфликте против Москвы, Украина не получит статус члена НАТО из-за опасений, что США оказались бы в состоянии войны с Россией. Как выразился Джо Байден, не в его смену. И пока Байден президент США, Украина не получит статус полноправного участника военно-политического североатлантического блока, пояснили позицию американского лидера.





Источник фото: ria.ru







Во вторник-среду в столице Литвы Вильнюсе проходит саммит государств-членов НАТО. Итогом первого дня станет заявление в котором не будет ни слова о вступлении восточноевропейской республики в военный альянс. Не будет там и регламента ускоренного вступления для Украины. Единственное чего стоит ожидать, так это вступление Швеции в блок.

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О том что Украину не очень-то рады видеть в составе "самого мирного военно-политического блока в мире", не было большим секретом: издание Bild прямо озвучило главных противников появления Киева среди "избранных" - это Германия и кто бы мог подумать, США.