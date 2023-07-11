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Госдеп США: Украина не может стать членом НАТО, иначе нам придётся столкнуться с Россией
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   Украина не стала членом НАТО по единственной причине: США не нужен конфликт с Россией. Поделился официальной позицией своей страны чиновник американского госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга для прессы минувшим днём.

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   Пока Киев участвует в конфликте против Москвы, Украина не получит статус члена НАТО из-за опасений, что США оказались бы в состоянии войны с Россией. Как выразился Джо Байден, не в его смену. И пока Байден президент США, Украина не получит статус полноправного участника военно-политического североатлантического блока, пояснили позицию американского лидера. 


Источник фото: ria.ru


Во вторник-среду в столице Литвы Вильнюсе проходит саммит государств-членов НАТО. Итогом первого дня станет заявление в котором не будет ни слова о вступлении восточноевропейской республики в военный альянс. Не будет там и регламента ускоренного вступления для Украины. Единственное чего стоит ожидать, так это вступление Швеции в блок.

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   О том что Украину не очень-то рады видеть в составе "самого мирного военно-политического блока в мире", не было большим секретом: издание Bild прямо озвучило главных противников появления Киева среди "избранных" - это Германия и кто бы мог подумать, США.

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#сша и украина #нато и россия #нато и украина
Источник: rg.ru
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Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
хахахер
23:09
в приключениях электроника,головой уррия,как тараном,выбивали вход в музей.Такая же тут,история почти
Владимир Зеленский счел позицию НАТО о приеме Украины в альянс беспрецедентной и абсурдной
Александр Пономарев
23:03
5 лет, гы... обожаю такие пророчества %) а уж про блюрей.. вообще сказка - диски умерли в общем так и не успев войти в массы %)
Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
beltar
23:03
Если консоль продается себе в убыток, то игры для нее не будут дешевле, чем на ПК. И 20-25к за бокс для людей не решают проблему наличия компа для работы. Ну и открываем DNS, там соснолька такая 30к...
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
хахахер
23:01
на зелю всё вешают.Он ужом,изворачиваться пытается
Владимир Зеленский счел позицию НАТО о приеме Украины в альянс беспрецедентной и абсурдной
NOFX
22:57
Жопе слова не давали :)))
Зеленский назвал беспрецедентным и абсурдным заявление НАТО о вступлении Украины в альянс
beltar
22:51
А вы готовы посадить миллионы офисных работников на Линукс, который не допилят никогда, т. к. он, принципиально, для любителей лежать под машиной, а не ездить на ней, и всякие дурные офисные софтины? ...
Прощай, Xbox - с тобой нам больше не по пути
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