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Экс-аналитик ЦРУ: ВСУ истощили свои резервы и противостоять РФ не смогут, зимой станет много хуже
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   Для Украины на ЛБС сейчас всё не очень хорошо, но настоящие критические сдвиги могут начаться уже в начале этой зимы. И причины эти легко просматриваются на карте боев. Поделился своим мнением бывший работник ЦРУ Ларри Джонсон.

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   Украинское контрнаступление застопорилось: ВСУ не располагают ни достаточным количеством фронтовых систем ПВО, страдают от дефицита истребительной авиации и высокоточных установок РСЗО.

   Кроме того "контрнаступ" высасывает все соки из людского резерва: потери в живой силе с каждым днём все больше и больше в украинской армии.



Источник фото: gazeta.ru


   Но с этим бы не считались, если бы не положение на географической карте: ВСУ не смогли добраться даже до первой линии российской обороны, "топчась" где-то в предполье. А ведь ресурсов человеческих и запаса техники должно хватить и на штурм первой линии и на штурм второй, что бы можно было говорить о действительных успехах, ощущаемых не только в разговоре официальных властей, но и видеть эти успехи "на земле".

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   И раз это понимают в украинском Генштабе, то с большой вероятностью о непростом положении Украины на поле боя знают и в западных странах. Поэтому несмотря на громкие слова о "вечной поддержке" и "европейский и украинский народы - братья на век", военно-техническая помощь и поставка вооружений будут постепенно, но неуклонно сворачиваться, толкая Зеленского на мирные переговоры.

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#аналитика
Источник: topwar.ru
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Дело в том, что 3060 даже 12гб версия уступает rx6650/7600 на 8гб. А чтобы использовать много памяти тебе придется поднять настройки, слабые gpu просто не вытянут. Там особого смысла в этих гигах нет.
За рубежом Intel Arc A770 16 ГБ продавалась всего за 281 доллар, дешевле 8-гиговой NVIDIA RTX 4060
ViktorioS
12:51
Это он ещё ВВП за сорокаметровым столом не видел...
Илон Маск объяснил, почему Украина остерегается начать контрнаступление основными силами
homa177
12:51
Вот тут A750 не намного медленнее 3060.Дровишки интел завезли новые.https://www.youtube.com/watch?v=FtqJwDP34Pg
За рубежом Intel Arc A770 16 ГБ продавалась всего за 281 доллар, дешевле 8-гиговой NVIDIA RTX 4060
Алексей Вобленко
12:50
На 3060 играю во всё в 2к. Да, без лучей. В тяжёлых играх типо Тлоу или киберпанка - длсс качество. От 50 фпс. А помойные недообзорщики говорят, что я так не могу
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