Для Украины на ЛБС сейчас всё не очень хорошо, но настоящие критические сдвиги могут начаться уже в начале этой зимы. И причины эти легко просматриваются на карте боев. Поделился своим мнением бывший работник ЦРУ Ларри Джонсон.
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Украинское контрнаступление застопорилось: ВСУ не располагают ни достаточным количеством фронтовых систем ПВО, страдают от дефицита истребительной авиации и высокоточных установок РСЗО.
Кроме того "контрнаступ" высасывает все соки из людского резерва: потери в живой силе с каждым днём все больше и больше в украинской армии.
Источник фото: gazeta.ru
Но с этим бы не считались, если бы не положение на географической карте: ВСУ не смогли добраться даже до первой линии российской обороны, "топчась" где-то в предполье. А ведь ресурсов человеческих и запаса техники должно хватить и на штурм первой линии и на штурм второй, что бы можно было говорить о действительных успехах, ощущаемых не только в разговоре официальных властей, но и видеть эти успехи "на земле".
И раз это понимают в украинском Генштабе, то с большой вероятностью о непростом положении Украины на поле боя знают и в западных странах. Поэтому несмотря на громкие слова о "вечной поддержке" и "европейский и украинский народы - братья на век", военно-техническая помощь и поставка вооружений будут постепенно, но неуклонно сворачиваться, толкая Зеленского на мирные переговоры.