И да, это всё-таки лучше, чем жара

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Несмотря на то что на календаре самый жаркий месяц летней поры июль, на начало рабочей недели в главном городе России ожидается холодный ветер и температура не выше +18 градусов. Но. По сообщениям синоптиков то ли ещё будет в самое ближайшее время: Москву накроют холода с дождями и ветрами. Где воздух остынет до температуры, характерной для сентября.

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Представитель ИА "Метеоновости" на должности главного специалиста Татьяна Позднякова рассказала, что на высотах около 1500 метров температура воздуха в понедельник утром составляла не более 8 градусов выше нуля. А уже в среду такие показатели будут равны +3 градусам. Рядом с землёй цифры не будут столь низкими, но температура опустится ниже своих срединных показателей на 4-5 градусов.





Источник фото: дзен-канал "Бытблог"





Максимум, который ждёт москвичей и гостей главного города России, будет составлять около 21 градусов, во вторник похолодает ещё на 2 градуса. А уже в среду температурный фон не будет выше чем +17 градусов.

Тем временем "специалист по погоде" Тишковец информирует, что возможно 12 июля в Москве будет тем самым холодным днём за последние 75 лет метеонаблюдений.

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Для "полноты ощущений" к низким показателям термометра добавятся порывистый ветер и дожди. А вот потепление в столичном регионе начнётся не раньше пятницы, когда заветные градусы приблизятся к +24.