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Rebelión: Одного российского "Посейдона" достаточно для уничтожения Нью-Йорка и Нью-Джерси
Совсем не даром это грозное морское оружие названо в честь бога морей и океанов
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   Сразу несколько американских штатов могут быть разрушены лишь одним снарядом ядерной торпеды российского "Посейдона". Соответствующую информацию привели в издании Rebelión.

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   Журналист Хуанлу Гонсалес рассказал, что один комплекс после подрыва рядом с американским побережьем накроет зоной поражения сразу два штата, таких как Нью-Йорк и Нью-Джерси, попутно запустив в районе применения радиоактивную гигантскую волну. 

   Следовательно, здравомыслящие государства вряд ли захотят запустить маховик войны с Россией, доподлинно зная, что у Москвы есть большое количество вариантов поражения противника в огне ядерного противостояния.


Источник фото: elmen.pe


   Не забыл Гонсалес вспомнить и о так называемой ядерной доктрине Кремля, протокол которой допускает использование "Посейдона" и ему подобных по разрушению комплексов в случае, если Россия может перестать существовать в силу ряда угроз иностранных государств. Но условный объединённый Запад старается об этом не распостраняться, целенаправленно разжигая пожар конфликта.

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   Между тем источники газеты Popular Mechanics информируют, что оружие апокалипсиса "Посейдон" уже совсем скоро встанет на боевое дежурство в водах Тихого океана и в случае его потенциального использования могут быть потеряны все базы американского флота и прибрежные мегаполисы США.

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#посейдон
Источник: rg.ru
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