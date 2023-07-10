Сразу несколько американских штатов могут быть разрушены лишь одним снарядом ядерной торпеды российского "Посейдона". Соответствующую информацию привели в издании Rebelión.
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Журналист Хуанлу Гонсалес рассказал, что один комплекс после подрыва рядом с американским побережьем накроет зоной поражения сразу два штата, таких как Нью-Йорк и Нью-Джерси, попутно запустив в районе применения радиоактивную гигантскую волну.
Следовательно, здравомыслящие государства вряд ли захотят запустить маховик войны с Россией, доподлинно зная, что у Москвы есть большое количество вариантов поражения противника в огне ядерного противостояния.
Источник фото: elmen.pe
Не забыл Гонсалес вспомнить и о так называемой ядерной доктрине Кремля, протокол которой допускает использование "Посейдона" и ему подобных по разрушению комплексов в случае, если Россия может перестать существовать в силу ряда угроз иностранных государств. Но условный объединённый Запад старается об этом не распостраняться, целенаправленно разжигая пожар конфликта.
Между тем источники газеты Popular Mechanics информируют, что оружие апокалипсиса "Посейдон" уже совсем скоро встанет на боевое дежурство в водах Тихого океана и в случае его потенциального использования могут быть потеряны все базы американского флота и прибрежные мегаполисы США.