Совсем не даром это грозное морское оружие названо в честь бога морей и океанов

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Сразу несколько американских штатов могут быть разрушены лишь одним снарядом ядерной торпеды российского "Посейдона". Соответствующую информацию привели в издании Rebelión.

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Журналист Хуанлу Гонсалес рассказал, что один комплекс после подрыва рядом с американским побережьем накроет зоной поражения сразу два штата, таких как Нью-Йорк и Нью-Джерси, попутно запустив в районе применения радиоактивную гигантскую волну.

Следовательно, здравомыслящие государства вряд ли захотят запустить маховик войны с Россией, доподлинно зная, что у Москвы есть большое количество вариантов поражения противника в огне ядерного противостояния.





Источник фото: elmen.pe





Не забыл Гонсалес вспомнить и о так называемой ядерной доктрине Кремля, протокол которой допускает использование "Посейдона" и ему подобных по разрушению комплексов в случае, если Россия может перестать существовать в силу ряда угроз иностранных государств. Но условный объединённый Запад старается об этом не распостраняться, целенаправленно разжигая пожар конфликта.

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Между тем источники газеты Popular Mechanics информируют, что оружие апокалипсиса "Посейдон" уже совсем скоро встанет на боевое дежурство в водах Тихого океана и в случае его потенциального использования могут быть потеряны все базы американского флота и прибрежные мегаполисы США.