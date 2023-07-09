Не дразните русского медведя хворостиной

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Дмитрий Медведев, известный своими красноречивыми и злободневными сообщениями в мессенджере Телеграм, оставил очередное послание для западных и украинских ястребов: заместитель председателя Совбеза РФ рассказал о потенциальных ударах по ядерным объектам восточноевропейской республики и даже Восточной Европы. Для этого достаточно выяснить и убедиться, что удар, нанесённый ВСУ по АЭС, расположенной в Смоленской области, был осуществлён ракетами производства НАТО.

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Источник фото: ria.ru





Конкретизируя ответные мэры, российский топ-чиновник привёл гипотетический сценарий, когда под вероятный удар попадут три украинские атомные станции: Ровенская АЭС, Хмельницкая АЭС и наконец южно-украинская АЭС. По плану должно "прилететь" и в Восточную Европу в местные объекты, работающие с ядерной энергией.

Соответствующий пост в телеграме появился поле неудачной попытки атаковать Десногорскую атомную электростанцию в Смоленской области сегодняшним днём.

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А пока Украина в предвкушении получения боеприпасов с кассетной частью, последней стоит задуматься о полном праве использовать точно такое оружие российской армией, у которой кассетных боеприпасов этак раз в десять больше.