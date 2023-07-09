Переходящие из рук в руки по нескольку раз Пятихатки остались за ВС РФ

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Российской артиллерией населённый пункт Пятихатки был возвращён под контроль ВС РФ.

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Источник фото: rg.ru





О том что с Пятихаток пора уходить, слишком запоздалое решение приняло командование ВСУ: большинство ротных групп украинской армии были ранее отведены на тыловые территории Украины. Но в качестве боевого охранения в разрушенных Пятихатках был оставлен небольшой разведывательный взвод. Украинские спецназовцы должны были организовать наблюдательный пункт. Но что-то пошло "не так": украинских разведчиков практически сразу накрыло ударом российской артиллерии.

О поражении разведвзвода стало известно вышестоящему украинскому начальству, тотчас решившему отправить для эвакуации выживших бойцов разведки спасательный отряд. Но по иронии судьбы, "эвакуаторы" сами же попали под кинжальный огонь со стороны российской армии.

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Была ли послана третья эвакуационная группа за остатками двух первых перемолотых подразделений, пока ничего не известно.