Классика жанра: действия России мы осуждаем и не поддерживаем, но газ мы продолжим покупать именно в той самой большой стране мира. И вот свежий пример, когда австрийская компания OMV, занимающиеся поставками нефти и газа, решила не идти на поводу у западного тренда "долой от России", а просто взять и продолжать покупать газ по заключенному ранее долгосрочному контакту. И антироссийские санкции её как бы не касаются, так как тот самый контракт был заключен до введения этих самых ограничений. Очевидное-невероятное сообщает издание Financial Times.
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Источник фото: rbk.ru
Более подробно описал ситуацию руководитель концерна OMV Альфред Штерн: фирма имеет право брать газ в любом месте ровно до тех пор, пока это место юридически обоснованно, иначе обратная политика может вызвать небывалый рост цен на продукт.
В середине весны директор OMV объявил широкой публике, что российский "Газпром" продолжает исправно поставлять газ австрийской компании, а она продолжит его приобретать, так как он не подпадает под действие санкций ЕС, И судя по открытым данным, будет это делаться ещё довольно долго, так как договор между двумя странами на экспорт природного газа будет действовать вплоть до 2040 года. Соглашение об этом было пролонгировано в 2018 году.