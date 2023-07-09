Да ещё лучший друг сегодня подыграл

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Анонсированное на протяжении нескольких месяцев украинское контрнаступление не может показаться успешным ввиду "большого аппетита" Киева. Больше месяца были начаты бои в Запорожской области, но после утраты существенного количества западной техники, в том числе и вполне современной, как и значительные потери в живой силе приблизили ВСУ лишь к зафиксированному провалу на ЛБС, констатирует испанская Defensa.

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Единственное, что получила Украина, так это продвижение на полях сражений на какие-то метры и те самые потери, сообщает автор испанской газеты.





Источник фото: lenta.ru







Подвело Украину и громогласное заявление о своих планах, где в течение короткого времени ВСУ должны были выйти к Мелитополю и разделить российскую группировку на Украине на две части, после гипотетической "победы" над ней, завершить свою борьбу "освобождением" Крыма.

Планы планами, но русские не сидели сложа руки и тоже готовились: минировали, строили бункеры и копали траншеи.

А что украинцы? Они надеялись используя тот самый немецкий Leopard 2, просто пройти как раскалённый нож проходит сквозь масло проткнуть российские позиции. Но что удалось сделать, так это в бешеном темпе подсчитывать урон в технике, в том числе поражённых американских БМП "Брэдли" и тех же "Леопардов". И да, по словам Анны Маляр, занимающей должность замминистра обороны Украины, захватить "целых семь деревень" и продвинуться к Бахмуту на несколько сот метров.

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Зато какие были планы...