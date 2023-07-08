Прокурорская проверка не заставила себя долго ждать

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Американская фирма Mars, производящая такие сладости как шоколадные батончики Milky Way, Twix, Bounty, конфеты M&M's и Skittles и многое другое, удостоилась прокурорской проверки в РФ. Зарубежная компания подозревается в финансировании Украины. Как сообщают РИА Новости в своем собственном журналистском расследовании, всемирно известный производитель продуктов питания отправил в соседнюю страну "донатов" на сумму не менее чем в 25,5 млн. американских долларов.

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Источник фото: ria.ru







Помимо этого, крупнейшая кондитерская коммерческая организация сама опубликовала три новостных заметки о помощи Украине: куда входят "допомога" детям и их семьям, проживающим на территории восточноевропейской республики, помощь домашним животным и запуск фонда по пожертвованиям среди работников фирмы.

Уже начата проверка по поводу финансирования ВСУ со стороны семейного подряда Mars. Будет проведена проверка и на правильность налоговых отчислений в российский бюджет.

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Стало известно, что ещё в марте прошлого года фирма с центральным офисом в Виргинии, решила уйти из России, запретив поставки своих сладостей не только в РФ, но и в Белоруссию. Но сами батончики в самой большой стране в мире продолжают продаваться. Как и всякие марсы, так и им подобные милки веи и прочие твиксы.