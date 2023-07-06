Новым "благом", объявленным сегодня председателем Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной, оказался плавающий курс российской валюты. Новость о том, что доллар и евро выросли по отношению к рублю, является лишь следствием снижения уровня российского экспорта.
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По словам действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса, если курс рубля ослабевает, то сразу берутся "с потолка" разномастные теории заговора, иногда доходящие до того, что курс рубля специально ослабляют "сверху". Якобы это делается для того, чтобы увеличить доходы федерального бюджета. Но всё это неправильные подходы. Правильные - это рассматривать динамику внешнеэкономической торговли. Именно от неё зависит движение курса в ту или иную сторону. Например в прошлом году укрепление российского рубля многими неэкономистами рассматривалась как победная поступь отечественной валюты над обстоятельствами, рассказала глава ЦБ РФ.
Источник фото: quote.ru
А вот почему рубль сегодня "проседает", есть объективные причинно-следственные связи. Такие, как резкий рост экспортных потоков и снижение импорта из вне. Но сегодня часть экспортных поставок уменьшилась и на значительные порядки, достигая пятикратных значений.
Из этого можно сделать вполне очевидный вывод: плавающий курс на данный момент лучшее решение, самое "настоящее благо", позволяющее "переварить" внешнее воздействие на российскую экономику, делает "расклад ситуации" Эльвира Набиуллина.
Прямо сейчас отечественная валюта торгуется по цене 93 рубля за американский доллар и 103 рубля за евро.