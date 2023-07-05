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Японское правительство возмутилось поездкой вице-премьера РФ Трутнева на остров Итуруп
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   Японское правительство возмутилось из-за поездки российского вице-премьера Юрия Трутнева на остров Итуруп. Крупный естественный объект входит в состав южной группы Большой гряды Курильских островов.

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   Японские чиновники проинформировали, что они узнали о посещении известным российским функционером одного из островов 4 июля. Именно такие слова произнёс генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. По словам Мацуно, визит официальных представителей правительства РФ не согласован с Токио и в корне противоречит занимаемой позиции, ведь "территориальная проблема" Курил для страны Восходящего солнца очень болезненна. Сам же визит назван особо "неприемлемым". 


Источник фото: sakhalinmedia.ru


   В то же время российский вице-премьер побывал на Итурупе, где посетил промышленные объекты и поучаствовал в совещании на тему преференциального режима работы (льготный режим осуществления внешнеэкономического сотрудничества с рядом особо отмеченных стран) на Курилах. По результатам поездки весьма вероятно, что на острове может быть открыт оздоровительный лагерь для детей и получит соответствующее финансирование местная туриндустрия.

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   Со стороны Японии последовал дипломатический протест после визита российского чиновника. Мария Захарова, занимающая должность официального представителя МИД РФ, ответила на это, что "Остров наш. Пора выучить".

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#япония #итуруп #россия и япония
Источник: rg.ru
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