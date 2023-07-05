Японское правительство возмутилось из-за поездки российского вице-премьера Юрия Трутнева на остров Итуруп. Крупный естественный объект входит в состав южной группы Большой гряды Курильских островов.
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Японские чиновники проинформировали, что они узнали о посещении известным российским функционером одного из островов 4 июля. Именно такие слова произнёс генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно. По словам Мацуно, визит официальных представителей правительства РФ не согласован с Токио и в корне противоречит занимаемой позиции, ведь "территориальная проблема" Курил для страны Восходящего солнца очень болезненна. Сам же визит назван особо "неприемлемым".
Источник фото: sakhalinmedia.ru
В то же время российский вице-премьер побывал на Итурупе, где посетил промышленные объекты и поучаствовал в совещании на тему преференциального режима работы (льготный режим осуществления внешнеэкономического сотрудничества с рядом особо отмеченных стран) на Курилах. По результатам поездки весьма вероятно, что на острове может быть открыт оздоровительный лагерь для детей и получит соответствующее финансирование местная туриндустрия.
Со стороны Японии последовал дипломатический протест после визита российского чиновника. Мария Захарова, занимающая должность официального представителя МИД РФ, ответила на это, что "Остров наш. Пора выучить".