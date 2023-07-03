В ОКБ Беспилотного авиастроения создали БПЛА "Вектор ЛК-210" имеющего чёткую специализацию: борьба с личным составом оппонента на поле боя. На данный момент конструкция самолётного типа проходит предполётную подготовку для прохождения испытаний.
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И как рассказали в организации, основным преимуществом дрона можно назвать так называемый принцип модульности, где на шасси внутри, как и снаружи аппарата можно разместить различные грузы. На "летающем крыле" Вектора можно даже разобрать фюзеляж и поставить другой: всё делается для выполнения конкретной боевой задачи.
Источник фото: lenta.ru
БПЛА имеет возможность подымать до 2,5 кг грузов. Но так как основная функция устройства - это противодействие человеку, то его основное вооружение включает в себя варианты как с ручными гранатами или кумулятивными, так и разновидности боеприпасов ВОГ: 17-ой или 25-ой модели.
В воздухе "Вектор" способен провести полноценные 90 минут с максимальной высотой полёта в 2500 метров. Развиваемая скорость в крейсерском режиме равняется 65 км/ч. В боевое положение вся конструкция приводится силами одного оператора за 12 минут. Возвращение на базу осуществляется в парашютном режиме.
По плану летные испытания "Вектора ЛК-210" должны начаться до конца летнего сезона 2023 года.
Помимо этой модели есть в ОКБ Беспилотного авиастроения и модель "Вектор-120", представляющая собой дрон-камикадзе.