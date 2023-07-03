Подобным образом был выведен из строя опорный пункт украинской армии на краснолиманском направлении

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Новый тактический приём стрельбы был опробован и успешно использован на краснолиманском направлении танковой группой Центрального военного округа во время поражения опорного пункта ВСУ. Сообщают РИА Новости по результатам беседы с МО РФ.

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Предварительно узнав координаты важных целей от разведывательных подразделений, танковые экипажи на новейших российских бронемашинах Т-90А заняли огневую позицию рядом с укреплённой линией украинской армии и начали обстреливать позиции ВСУ. Все действия совершались с расстояния прямого выстрела, где в качестве основной цели был выбран так называемый опорник ВСУ.





Источник фото: smotrim.ru





Новая тактика заключалась в следующем: применение разномастных типов выстрела к танковой пушке за короткий отрезок времени, быстро чередуя их.

Представитель МО рассказал подробности боя: как только инженерное сооружение противника показалось в зоне видимости, самый первый выстрел был совершён управляемым снарядом, поразившим лёгкую бронемашину. Дальше дело довершили фугасные и осколочные боеприпасы, разрушившие опорник и поразившие военнослужащих украинской армии.

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А тем временем украинские танкисты ввиду дефицита запчастей к своим танкам вынуждены заниматься "техническим каннибализмом", переставляя опорные катки с одной модели танка на другую.