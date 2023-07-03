Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Российские танкисты "разбираются" с опорными пунктами ВСУ, используя новую огневую тактику поражения
Подобным образом был выведен из строя опорный пункт украинской армии на краснолиманском направлении
рекомендации
-15% на iPhone SE 2022 = оч дешево, надо брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
iPhone 14 по цене 12го - смотри
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
MSI Gaming 4060 Ti дешевле чем 3060 Ti
4К телевизоры до 20.000р - целая гора от 50"
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри

   Новый тактический приём стрельбы был опробован и успешно использован на краснолиманском направлении танковой группой Центрального военного округа во время поражения опорного пункта ВСУ. Сообщают РИА Новости по результатам беседы с МО РФ.

реклама

   Предварительно узнав координаты важных целей от разведывательных подразделений, танковые экипажи на новейших российских бронемашинах Т-90А заняли огневую позицию рядом с укреплённой линией украинской армии и начали обстреливать позиции ВСУ. Все действия совершались с расстояния прямого выстрела, где в качестве основной цели был выбран так называемый опорник ВСУ. 


Источник фото: smotrim.ru


   Новая тактика заключалась в следующем: применение разномастных типов выстрела к танковой пушке за короткий отрезок времени, быстро чередуя их.

   Представитель МО рассказал подробности боя: как только инженерное сооружение противника показалось в зоне видимости, самый первый выстрел был совершён управляемым снарядом, поразившим лёгкую бронемашину. Дальше дело довершили фугасные и осколочные боеприпасы, разрушившие опорник и поразившие военнослужащих украинской армии.

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
-30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке
В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
-20000р на 4080 MSI Suprim X
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
В два раза упала цена Vivo Y35
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI RTX 4070 за копейки в Регарде
MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

   А тем временем украинские танкисты ввиду дефицита запчастей к своим танкам вынуждены заниматься "техническим каннибализмом", переставляя опорные катки с одной модели танка на другую.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#тактика #танкисты вс рф
Источник: rbc.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пригожин в подробностях объяснил план наступления ВСУ на карте
Украинское командование отметило уникальную тактику ЧВК «Вагнер»
Современный Mount and Blade Total Conflict завтра выходит в ранний доступ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Военкор Сладков: Украина готовится сдать Харьков и Сумы
10
В Сети появились кадры с танком Leopard с установленной советской динамической защитой «Контакт-1»
15
WhatsApp позволит делиться видео высокого качества
2
В Германии отказались поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, чтобы избежать ударов по России
2
В Германии заявляют, что страна не должна навсегда отказываться от российского газа
8
Почему мы не увидим схватки F-16 против Су-35 над Донбассом, и почему воздушный бой ушёл в прошлое
7
Spiegel: Германия и Польша не могут договориться по цене ремонта танков для Украины
4
Все видеокарты RTX 4000 подорожают в Китае на 4-5%: RTX 4090 будет стоить на $100 дороже
8
ЧВК Вагнер закрывает все пункты приёма добровольцев в России
5
В сети появилось видео с танком Leopard-2 и установленной на нём ДЗ "Контакт-1"
1
Tesla удалось превзойти ожидания аналитиков в сфере поставок электромобилей во втором квартале
+
Премьер Испании пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется: четыре дополнительных танка Leopard 2A4 уже в пути
6
Появился ИИ, хорошо разбирающийся в даркнете
+
Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus
1
В Ватикане признали, что на текущий момент не имеют плана по прекращению боевых действий
1
Eurasian Times: российский «Аллигатор» Ка-52 превратился в «неуязвимого» охотника за Leopard-2
2
Лукашенко: Все «вагнеровцы», завербованные из тюрем, погибли в Украине
10
МО РФ показало боевую работу Ми-35 и Ми-8 по поражению бронетехники и командных пунктов ВСУ на СВО
+
Российско-украинский конфликт может длиться вечно - Папа Франциск
4
В сети появилась фотография процессора Intel Xeon Granite Rapids-SP для сокета LGA-4710
+

Популярные статьи

Нацизм и двуличие - суровые будни GSC
17
7 поцессоров прошлых поколений, которые можно смело покупать в новый компьютер в 2023 году
28
Выбираю геймерский телевизор для себя – что купить для вывода игр с компьютера и PlayStation 5
12
GeForce RTX 5090 выйдет в конце 2025г – собираем ПК на GeForce RTX 4090 на 3-5 лет
25
Играем в запрещёнку - эмулятор Yuzu для игр Nintendo Switch
2
Фильмы по комиксам времен, когда Marvel и DS еще все не испоганили
6
Пара слов об HD 7790 2Гб в 2023 году
27
О чем свидетельствуют европейцам массовые беспорядки во Франции
24
Американские военные стали отговаривать своих детей идти в армию США, назовём 10 причин
38
Итоги гоночного уик-энда 1-2 июля
2

Сейчас обсуждают

Просто Хомяк
13:49
Сказки для дурачков.
Депутат Евпропарламента: Запад заключит соглашение с Москвой, несмотря на обещания Киеву
-=metallist=-
13:48
А могло быть и так
Путин оценил мебель для киберспортсменов от российских производителей
Иван Типнер
13:48
А Сальдо ранее заверял , что там нет никакого захваченного ВСУ плацдарма....
Ночной атакой с тыла был уничтожен плацдарм ВСУ у Антоновского моста - десантники подошли на лодках
Ваня Кислицын
13:45
зато куча бесплатного софта без рекламы, без покупок, без донатов. Как вариант взять poco x3 nfc с авито, который будет в состоянии около нового за цену в 8 тысяч. Там будет и быстрая зарядка 33ватта ...
Обзор б/у iPhone 7 Plus 64Gb за 7000 рублей в 2023 году
Cowboy Huggies
13:45
Воевавшие на стороне Украины американские наемники рассказали об ужасных боях с российскими, превосходящими по ожесточенности все что они раньше видели. «Худший день в Афганистане и Ираке — это споко...
Почему мы не увидим схватки F-16 против Су-35 над Донбассом, и почему воздушный бой ушёл в прошлое
nonses84
13:43
Надо больше нагрева на ссд... А давайте прилепим его на одно из самых горячих мест в системнике. Лохи все равно купят.
ASUS показала прототип видеокарты с M.2 разъёмом
Eppius
13:43
Как интересно. А колонна вагнера 7 неуязвимых боевых вертолетов наших сбила менее чем за сутки.
Разъём питания 12V-2×6 придёт на замену 12VHPWR и будет поддерживать видеокарты мощностью от 150 Вт
-=metallist=-
13:40
С праздником! 3 июля - Великий день для русских, поскольку именно 3 июля 965 года (по новому летоисчислению), 1057 лет тому назад, Великий полководец , Князь русов, Святослав Игоревич Хоробрый (Храбры...
ЧВК Вагнер закрывает все пункты приёма добровольцев в России
nonses84
13:40
Драшлакцап делает новые дыры и даёт вам возможность отдать больше своей личной информации . Спешите... Им очень нужна ваша информация для продажи 😂
WhatsApp теперь позволяет передавать свои чаты между разными устройствами QR-кодом
Eppius
13:40
Ахринеть, я недавно купил блок atx 3.0 и куда мне потом девать эту ср..нь?
Nvidia готовит обновлённый коннектор питания 12V-2×6 с повышенной безопасностью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем