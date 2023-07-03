ВСУ готовятся осуществить наступательную операцию, в ходе которой будет совершён глубокий прорыв оборонительных позиций российской армии. О текущих планах украинского командования рассказал занимающий должность заместителя начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в личном ТГ-канале.
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Ссылаясь на оперативные источники непосредственно с мест, и поступающих сводок с Орехово-Положского вектора атаки, комбриг рассказал, что в заданном квадрате сосредоточено до 40 батальонов. И у всей этой массы есть лишь одна тактическо-оперативная задача: осуществить стремительный прорыв по линии Орехов - Токмак.
Источник фото: topwar.ru
Рассказал командир "Востока" и об изменении тактической компоненты украинского контрнаступления, когда украинские офицеры понимая и держа в уме 100% вероятность гибридных ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы и тяжёлой техники ВСУ со стороны ВКС РФ, проводят атакующие действия ограниченным контингентом в рамках так называемого "ползучего наступления". И если у украинской армии удастся осуществить задуманное, то ВСУ сразу же подключат основные силы, находящиеся в запасе для глубинных прорывов на территорию РФ.
Сделал предположение основатель "Востока" и о потенциальной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС с целью её последующего захвата.
А тем временем между Германией и Польшей назревает скандальная ситуация: страны-соседки не могут договориться сколько должна стоить "первичная диагностика" немецких "Леопардов", подбитых на территории Украины. Из-за этого повреждённые украинские Леопарды доставленные на территорию Польши, никто не спешит чинить.